Ausstellungen

„Cosmos Glas“

Auerbach. Sechs Künstlerinnen und Künstler der Kunstfreunde Bergstraße haben sich zur Ausstellung „Cosmos Glas“ zusammengetan, die bis zum 22. Mai im Damenbau des Fürstenlagers läuft. Mit ihren Arbeiten vertreten sind dort Silvia Lobenhofer-Albrecht, Sabine Nein, Manfred Mussgnug, Alki Osterland, Reiner Schlestein und Mary Sych. Geöffnet ist samstags von 14 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr. hol

„Wie es Euch gefällt“

Jugenheim. Eine Gemeinschaftsausstellung des Künstlerkreises Seeheim-Jugenheim ist letztmals am Wochenende im Alten Rathaus Jugenheim zu sehen. Unter dem Motto „Wie es Euch gefällt“ werden Bilder und Objekte präsentiert. Geöffnet ist am Samstag (14.) von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag (5.) von 11 bis 18 Uhr. hol

