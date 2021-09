Ausstellungen

Das Bickenbacher Jagdschloss

Bickenbach. „Vom Absolutismus zur Demokratie. Ein Jagdschloss verändert sich.“ So heißt die neue Dauerausstellung im Bickenbacher Museum, in der es um die wechselvolle Geschichte des Bickenbacher Jagdschlosses in den vergangenen 30o Jahren geht. Geöffnet ist das Museum – außer an Ostern, Pfingsten und Weihnachten – an jedem Sonntag von 15 bis 17 Uhr. hol

Arbeiten von Josef Zekoff

Heppenheim. Aus Österreich kommt der Maler, Zeichner und Verleger Josef Zekoff, dessen Motive (und Symbole) vorwiegend Figuren, Gefäße und Labyrinthe sind. Bis zum 17. Oktober ist eine Auswahl seiner Arbeiten im Heppenheimer Kunstverein zu sehen (geöffnet sonntags von 16 bis 18 Uhr). hol/BILD: Josef Zekoff