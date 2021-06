Ausblick auf die Kinder-Uni

Manchmal glaubt man Dinge zu sehen, die sind in Wirklichkeit gar nicht so. Schon in der vergangenen Woche ging es um dieses Thema. Und auch diesmal befassen wir uns auf der Kinderseite mit „optischen Täuschungen“? Bei der Fred-Fuchs-Kinder-Uni geht Michael Zehetleitner gemeinsam mit Nachwuchsstudenten dem Thema auf dem Grund. In einem Interview erklärt er, worum es genau gehen wird.

Zu finden ist unserer Kinderseite wie immer samstags in der Wochenend-Beilage.

Viel Spaß beim Lesen

und ein schönes

Wochenende

mit viel Sonne wünscht

Euer Fred Fuchs

