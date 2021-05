Bensheim. Am Donnerstag (27.) unternimmt das Museum der Stadt Bensheim einen neuen Anlauf und öffnet unter Corona-Bedingungen. Zu sehen sind in der Sonderausstellung „Objectivity Shock“ Arbeiten von Martin Spengler. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig unter Telefon 06251/5847 856 oder 5847 868 bzw. per Mail an museum@bensheim.de. Der Besuch ist auf eine Stunde begrenzt, die üblichen Regeln sind einzuhalten, ein Corona-Test vor Eintritt wird empfohlen. hol/BILD: Museum

