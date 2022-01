Ab sofort 2G-Plus-Regel im Landesmuseum Darmstadt

Darmstadt. Da die Inzidenzzahlen in Darmstadt mittlerweile an drei Tagen in Folge den Wert 350 überschritten haben, sind für die Stadt verschärfte Corona-Bestimmungen in Kraft getreten.

Im Hessischen Landesmuseum gilt damit ab sofort die 2G-Plus-Regelung. Der Zutritt ist ausschließlich Personen gestattet, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen Negativnachweis vorlegen. Ausgenommen hiervon sind Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind; bei Schülern bis 18 Jahre genügt die Vorlage des regelmäßig aktualisierten Testhefts.

Beim Negativnachweis kann es sich um einen Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) oder um einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) handeln. Selbsttests sind nicht gültig. Personen, mit einer Auffrischungsimpfung (Booster) benötigen keinen zusätzlichen Negativnachweis. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sowie Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist in den Innenräumen obligatorisch. red