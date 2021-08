1000 Freizeittipps für die Region

Region. Oft fallen einem nur Ausflugsziele ein, an denen man ohnehin schon dreimal war: Eine interessante Gestaltung der Freizeit an Wochenenden oder in Schulferien scheitert oft einfach daran, dass man nicht um alle Möglichkeiten in der näheren Umgebung weiß oder diese in Vergessenheit geraten sind.

224 Seiten stark ist der Freizeit-Führer von Daniel Zöllner, der im Wartberg-Verlag erschienen ist. © Verlag

Im Wartberg-Verlag ist jetzt ein neuer Freizeitführer für Südhessen erschienen, der Antworten auf (fast) alle Fragen dieser Art geben und die Nutzer zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten der Region begleiten soll. Man kann durch malerische Fachwerkstädte bummeln, Wellness pur genießen in den zahlreichen Kurorten, außerdem laden Burgen, Schlösser und Ruinen zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Kleine und große Städte locken mit einem breiten kulturellen Angebot. Vom Museumsbesuch bis zur zünftigen Kerb ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Kuranwendung in Bad Nauheim, Oper in Frankfurt am Main, Golf in Hanau, Kunst in Darmstadt, Ausspannen in der Spessart-Therme, Reitturnier in Wiesbaden – Südhessen ist immer einen Ausflug wert, betonen Autor Daniel Zöllner und der Verlag..

Der neue Freizeitführer soll Wissenswertes über die Region an die Hand geben und eben jede Menge Tipps, wie man Freizeit gestalten kann. Selbst bei den bekannteren Ortsnamen werde manches zu entdecken sein, was man vorher noch nicht gekannt hat. Jeder Ort wird in historischer oder kultureller Hinsicht in übersichtlicher Form vorgestellt. Unter den Rubriken Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele, Freizeitsport, Kultur, Feste und Veranstaltungen zeigt das Buch die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Ergänzt werden die Beschreibungen durch Fotos, Adressen, Telefonnummern sowie Internetadressen. Das umfangreiche Register ist nach Orten, aber auch nach Freizeitaktivitäten geordnet.

Der Autor Daniel Zöllner, geboren 1985, hat Philosophie und Neuere deutsche Literatur studiert. Seit seinem Magisterabschluss im Jahr 2011 arbeitet er als freier Lektor und Autor. Seine erste Buchpublikation im Jahr 2015 beschäftigte sich mit der Verbindung von Glaube und Vernunft. Zudem ist er laut Pressemitteilung interessiert an den Landschaften, der Kultur und der Geschichte Deutschlands. red

