Gesundheitskompass – drei Fragen an Mohamed Salah Elshafeai, Sektionsleiter der Wirbelsäulenchirurgie

1. Was sind Ihre Aufgaben als Sektionsleiter der Wirbelsäulenchirurgie?

Meine Aufgaben sind sehr unterschiedlich und jede ist auf ihre Art anspruchsvoll: Als Sektionsleiter kümmere ich mich um strukturelle Dinge wie die OP-Planung oder die spezifische Ausbildung unserer Assistenzärztinnen und -ärzte. Es ist wichtig, den jungen Kolleginnen und Kollegen von Anfang an unterstützend zur Seite zu stehen und sie sorgfältig anzulernen. Unser Team der Wirbelsäulenchirurgie in der Schön Klinik Lorsch verfügt hierfür über ein breites medizinisches und wissenschaftliches Know-how und langjährige Routine. So können wir die Qualitätsstandards unseres zertifizierten Fachzentrums für Wirbelsäulenchirurgie dauerhaft hochhalten. Natürlich bin ich auch im Tagesgeschäft aktiv, biete Sprechstunden an oder übernehme die Stationsbetreuung. Zu guter Letzt stehe ich selbst auch regelmäßig im OP und operiere unsere Patientinnen und Patienten. Meine ‘Spezialität’ sind Operationen an der Halswirbelsäule.

2. Wann ist eine Operation an der Halswirbelsäule sinnvoll?

Ich empfehle eine Operation an der Halswirbelsäule zum einen, wenn die Schmerzen durch konventionelle Maßnahmen wie Medikamente oder stärkende Rückenübungen nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Zum anderen sind wiederkehrende neurologische Ausfälle beispielsweise in den Händen ein klarer Indikator für einen Eingriff. Auch Gangstörungen können ein Hinweis auf Probleme an der Halswirbelsäule sein, das wird allerdings oft falsch eingeordnet. Betroffene klagen dann über Kribbeln oder Taubheitsgefühle. Die Ursachen dieser Symptome können Vorfälle an der Halswirbelsäule oder lokale Abnutzungen sein. Auch Gleitwirbel oder eine zervikale Myelopathie – eine Schädigung des Rückenmarks der Halswirbelsäule – sehen wir häufig als Gründe. Sobald wir die konkrete Ursache herausgefunden haben, besprechen wir gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten das weitere Vorgehen und die Art der Operation.

3. Wie operieren Sie die Halswirbelsäule und wie lange dauert die Genesung?

Grundsätzlich erfolgt eine derartige Operation in Vollnarkose, entweder in Bauch- oder in Rückenlage. Das kommt ganz darauf an, ob wir ventral, also von vorne oder dorsal, über den Rücken, arbeiten. Die Art der Operation hängt natürlich immer von dem jeweiligen Krankheitsbild ab. Wir operieren minimalinvasiv und machen nur noch kleine Hautschnitte von etwa vier Zentimetern. Früher waren für solche Operationen viel größere Schnitte notwendig und die Wundheilung dauerte entsprechend länger. Heutzutage ist die Wunde nach etwa einer Woche verheilt. Kurz nach dem Eingriff können Patientinnen und Patienten auch schon wieder vorsichtig aufstehen, natürlich betreut von unserem Pflegepersonal. Nach etwa zwei Wochen ist die Genesung abgeschlossen, allerdings sollte man sich noch schonen und von schweren körperlichen Arbeiten absehen.

