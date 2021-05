Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, an denen kann ich mich nicht satt sehen. Egal, wie viele Trips um die Sonne ich selbst unternehme (also wie viele Jahre ich auf dieser Welt bin), ich kann nicht sagen, dass mich Sonnenaufgänge und -untergänge kalt lassen. Wenn sich Himmel und Wolken rosa bis feuerrot verfärben und die gesamte Landschaft in dramatischen Farben leuchtet, bekomme ich immer (wieder) eine Gänsehaut. Gibt es dann noch einen Regenschauer und erscheint ein Regenbogen am Himmel, bin ich hin und weg. In meinem Leben werde ich schon hundert Regenbögen gesehen haben, aber da sie so selten auftauchen und so wunderschön bunt erscheinen, sind sie für mich immer etwas ganz Besonderes, vor allem wenn sie hell und fast neonfarben leuchten. Und klar, nicht nur in Zeiten von Instagram auch immer ein tolles Fotomotiv. Noch mehr Glück als für einen doppelten Regenbogen brauche ich, wenn ich Sternschnuppen sehen möchte. Dafür muss wirklich alles stimmen: klarer Himmel, dunkler Mond, die passende Jahreszeit – und ich muss im richtigen Moment natürlich auch hinschauen und darf mir zur Belohnung etwas wünschen. Eine zweite Sternschnuppe vielleicht? Oder das Glück, sie in lauen Augustnächten noch viel häufiger zu sehen? Das letzte große Himmelsphänomen, das mir auf meiner Liste noch fehlt, sind die Nordlichter, die grün bis pink in den nördlichen Kreisen erscheinen. Um die „Aurora borealis“ zu erleben, sind eine gezielte Reiseplanung und ein Quäntchen Glück nötig. Unsere Erde hat so viel Gutes zu bieten. Machen wir sie nicht kaputt, damit sich auch die kommenden Generationen über solche Naturphänomene freuen können. Bis neulich, Eure BAte

AdUnit urban-intext1