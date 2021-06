„Wenn Dir etwas wichtig genug ist, dann tust Du es, auch wenn die Chancen gegen Dich stehen.“ Elon Reeve Musk

© picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/dpa-pool

Der aus Südafrika stammende Mitgründer Paypals, Leiter des Elektroautoherstellers Tesla und Mitleiter des Raumfahrtunternehmens SpaceX, Elon Reeve Musk, betinte, dass man nichts unversucht lassen sollte, wenn einem etwas wichtig genug ist, selbst wenn die Chancen gegen sich selbst stehen. Musk wurde am 28. Juni 1971 in Pretoria, Südafrika, geboren. Er besitzt seit seiner Geburt nicht nur die südafrikanische und kanadische Staatsbürgerschaft, sondern seit 2002 auch die der USA. Sein Vater, Errol Musk, ehemaliger südafrikanischer Maschinenbauingenieur und seine aus Kanada stammende Mutter, Maye Musk, Model, Autorin und Ernährungsberaterin, ließen sich 1980 scheiden. Er besuchte die Bryanston High School und absolvierte seinen Schulabschluss („Matric“) an der Pretoria Boys High School. Mit erst zehn Jahren bekam er erste Interessen an der Programmiersprache und entwickelte mit zwölf Jahren das Videospiel „Blaster“. Er belegte unter anderem als Unternehmer 2015 den 25. Platz der reichsten Menschen als mehrfacher Milliardär. LeonWienand (Bild: dpa