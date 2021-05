© picture-alliance / dpa

„Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ Walt Disney

Walter Elias Disney wurde am 5. Dezember 1901 in Chicago geboren und ist am 15. Dezember 1966 in Kalifornien gestorben. Er war ein US-amerikanischer Trickfilmzeichner und Filmproduzent. In den 1920ern begann er in seinem ersten Studio in Kansas City Werbefilme und Cartoons zu produzieren. 1923 ging er mit seinem Bruder nach Hollywood, um dort die wohl bekannteste Firma weltweit zu gründen: Walt Disney. Dort produzierten sie weiterhin Kurzfilme aber auch Realfilme, bis sie schließlich Mickey Mouse 1928 erfanden, mit der sie innerhalb von wenigen Jahren zu einen der erfolgreichsten Produzenten wurden. Vor allem durch ihre Verfilmungen von Märchen wurden die beiden Brüder am bekanntesten und legten somit einen Meilenstein in der Filmbranche. Nicht umsonst wird er als „Märchenonkel der Nation“ bezeichnet. Mit seinen Disneyparks verwirklichte sich Walt Disney seinen Lebenstraum. Doch bis dahin war es ein schwieriger Weg. Er startete mit 250 Doller. Er musste viele Tiefs hinnehmen und das Pleitegehen seiner Firma verhindern. Die Filme kamen zunächst nicht gut an, erst nachdem die beiden lange in Hollywood dafür gekämpft hatten, wurden sie bekannt. Man sollte also immer an seine Träume glauben und dafür kämpfen. Svenja Thomas (Bild: DPA)