Nach Wochen und Monaten des Lockdowns wünschen sich viele, mal wieder in ein Café oder ein Restaurant gehen zu können. Bereits nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 war dies nur mit der Angabe persönlicher Daten, zur Kontaktnachverfolgung, möglich. Die vielen Zettel und Blätter sowie erfundene Namen und Adressen und erschwerten dieses Vorhaben aber sehr.

Das Gesundheitsamt des Kreises ist inzwischen angemeldet

Nun könnte die neue Luca-App genau dieses Problem lösen, für die sich jetzt auch das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße angemeldet hat. Mit der App können Besucher, beispielsweise in der Gastronomie, einfach einen sogenannten QR-Code mit ihrem Smartphone scannen, um sich online zu registrieren. Die persönlichen Daten werden anschließend verschlüsselt an die entsprechenden Gesundheitsämter geleitet. Wenn ein Nutzer im Fall einer Infektion seinen Datensatz mit dem Gesundheitsamt teilt, greift das zuständige Amt darauf zu und benachrichtigt alle involvierten Nutzer. Diese erhalten anschließend eine Warnmeldung auf ihrer App. Jedoch sind die aktuellen Nutzerzahlen allerdings noch sehr niedrig und auch die meisten Gesundheitsämter haben die nötige Software noch nicht installiert. Damit die App richtig funktionieren kann, müssten sich diese Zahlen der App-Nutzer auf jeden Fall verbessern, denn nur so kann sie auch den gewünschten Effekt bringen. Aktuell gibt es die Luca-App kostenlos im Google-Playstore und im AppStore zum Herunterladen. Wir alle dürfen gespannt sein, wie viele Menschen die neue Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung nutzen, wenn wir hoffentlich bald wieder in Restaurants und Cafés gehen können. Mia Eck