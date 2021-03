Die Fastenzeit, auch „Passionszeit“ genannt, startet immer am Aschermittwoch und endet in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag. Dies sind genau 40 Tage. Aber warum ausgerechnet 40 Tage? Die Menschen fasten diese Anzahl an Tage – ausgenommen sind die Sonntage –, weil Jesus damals 40 Tage in der Wüste fastete, um der Versuchungen durch den Teufel zu widerstehen, die ihm heimsuchten. Dies fand im heutigen Westjordanien statt. Heute verzichten viele Menschen in der Fastenzeit beispielsweise auf fettiges Essen, Alkohol oder Süßigkeiten.

AdUnit urban-intext1

Fasten ist nicht nur verzichten auf etwas, sondern für etwas anderes. Wenn man sich von Dingen wie zum Beispiel seinem Handy oder Computer befreit, sollen sich die Sinne für seine Mitmenschen und für Gott Schärfen.

Papst Franziskus sagte einmal: „Wahre Armut schmerzt.“ Heutzutage Fasten immer weniger Jugendliche, deshalb hat die BAnane-Jugendredaktion Johannes Kara gesprochen. Der 17-Jährige ist Messdiener in Heilig Kreuz Gemeinde in Auerbach.

Fastest du? Und wenn ja, worauf?

AdUnit urban-intext2

Johannes Kara: Ja, ich faste auf meine Konsole und versuche meiner Mutter mehr im Haushalt zu helfen. Das gelingt mir bisher auch sehr gut.

Was hältst du vom Fasten?

AdUnit urban-intext3

Kara: Ich halte vom Fasten ziemlich viel, da man sich weniger auf sich selbst konzentriert und somit mehr Zeit für seine Freunde und Familie hat.

AdUnit urban-intext4

Aktuell leiden die Kirchen an der Corona-Situation. Sonntags dürfen zwar Gottesdienste stattfinden, aber nur mit Voranmeldung. Die traditionellen großen Ostermessen werden nur im engsten Gemeindekreis stattfinden können. Dies ist sehr bitter, da Ostern neben Weihnachten das größte Fest der Katholischen Kirche ist. Julian Geiß (Bild: Geiß)