Was gelesen wird, entscheiden alle zusammen

Die Jugendlichen Zoe Fischer und Lena Hanig gründeten Anfang des Jahres 2021 den Feministischen Lesekreis Bergstraße. Hiermit möchten sie Menschen eine sichere Umgebung für Weiterbildung durch feministische Lektüre ermöglichen und somit ihre Ansichten zu diesem Thema teilen und sich darüber mit anderen austauschen.

Was für eine Gruppe seid Ihr und womit beschäftigt Ihr Euch?

Zoe: Wir sind eine Gruppe junger FLINTA (Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Trans- und Agender-Personen), die sich über intersektional feministische Themen austauschen, vernetzen und weiterbilden möchten. Der Gedanke, den Lesekreis zu gründen, kam uns, weil wir beide gerne feministische Literatur lesen und bemerkt haben, wie bestärkend es sein kann, sich über solche Texte gemeinsam zu unterhalten. Außerdem gab es vorher noch keine feministische Gruppe an der Bergstraße.

Bei unserem ersten Treffen haben wir zusammen Grundsätze festgelegt, da es uns allen wichtig ist, einen möglichst diskriminierungsfreien Raum zu schaffen. Unser Ziel ist es, eine große Diversität bei der Auswahl unserer Bücher zu schaffen und so viele verschiedene Perspektiven und Blickwinkel in unseren Feminismus miteinfließen zu lassen. Außerdem soll unser Lesekreis ein Safe Space sein, in dem sich jeder wohlfühlen und frei sprechen kann. Deshalb nutzen wir gewaltfreie Sprache und eine konstruktive Feedbackkultur.

Wie finden Eure Treffen statt?

Lena: Wir entscheiden gemeinsam, welches Buch wir im nächsten Monat lesen möchten und treffen uns dann ein Mal pro Monat online für ein bis zwei Stunden, um unsere Eindrücke miteinander zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und zu diskutieren. Seit unserer Gründung Anfang des Jahres konnten wir uns leider nur online treffen. Wir hoffen aber, dass wir uns im Laufe der nächsten Monate auch persönlich im öffentlichen Raum, zum Beispiel im Park, treffen können.

Kann jeder bei Euch mitmachen?

Zoe: Damit die sichere Umgebung gewährleistet werden kann, haben wir uns dazu entschieden, eine reine FLINTA-only Gruppe zu bilden, da es einen freieren und sensibleren Austausch ermöglicht. Abgesehen davon ist jeder unabhängig von Vorwissen bei uns herzlich willkommen.

Welches Buch lest Ihr als Nächstes und wie kann ich Kontakt zu Euch aufnehmen?

Lena: Als Nächstes werden wir „Trans.Frau.Sein“ von Felicia Ewert lesen. Wer Lust hat mitzulesen, ist herzlich dazu eingeladen vorbeizuschauen und kann uns auf Instagram (@Feministischer.Lesekreis) finden oder per Mail erreichen (Feministischer.Lesekreis@gmx.de). Marco Mautry