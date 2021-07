Von der Panne zur Leckerei

Der gebürtige Grieche Tom Carvel soll mehreren Medien-Berichten zufolge durch eine Panne das heute beliebte Softeis erfunden haben.

Mit einem Kühllieferwagen soll er im Nordosten der USA unterwegs gewesen sein und habe Eis ausgeliefert. Als sein Lieferwagen dann 1934 eine Panne in der Nähe von New York gehabt habe, sei sein Eis geschmolzen, da kein Strom mehr vorhanden war. Doch das habe Tom nicht gestoppt, das Eis weiter zu verkaufen. Die Kunden wünschten sich doch sowieso „weicheres Eis“. Er soll zwei Tage lang sein schmelzendes Speiseeis an die Kunden gebracht haben. Doch die Konsistenz sei nicht perfekt gewesen. Daraufhin habe er sich auf den Weg zu einer Konditorei gemacht und dort herumprobiert. Letztlich sollte eine Maschine dafür sorgen, dass das Eis frisch blieb. Seine erste Eisdiele, „Carvels“ genannt, öffnete 1936 in Hartsdale. Es wurden immer mehr Eisgeschäfte errichtet, und aus Carvels Laden entwickelte sich eine Kette mit über 700 Filialen.

Für die Eis- beziehungsweise Softeisherstellung benutzen die Eisläden meistens spezielle Maschinen. Doch man kann es auch ohne große Geräte zu Hause herstellen. Man benötigt dafür auch nur wenige Zutaten.

Zutaten:

100 ml Sahne

250 g Schmand

4 EL Puderzucker

Optional:

400 g gefrorenes Obst

½ Päckchen Vanillezucker

Zubereitung:

Alles in eine große Schüssel geben und mit einem Pürierstab oder per Hand verrühren. Wer Früchte noch dazu mag, muss sie klein pürieren und zum Eis hinzufügen. Am besten gleich servieren, damit es in der gewünschten Konsistenz bleibt. Leon Wienand