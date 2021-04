Fleisch gehört auch für viele Bergsträßer zu den Grundnahrungsmitteln. Bereits am Morgen ein Wurstbrot, mittags ein leckeres Schnitzel und abends ein Brötchen mit Leberwurst. Pro Kopf haben die Deutschen im vergangenen Jahr durchschnittlich 57,3 Kilogramm Fleisch verzehrt. Woher das Fleisch kommt und unter welchen Bedingungen die Tiere leben mussten, ist meist nur schwer nachvollziehbar.

AdUnit urban-intext1

Doch Überraschung: Der Pro-Kopf-Verzehrer von Fleisch ist 2020 so gering wie noch nie. Damit ist Deutschland auf ein Jahrzehnte-Tief gesunken. Das geht aus den vorläufigen Angaben der Versorgungsbilanz Fleisch hervor, die das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) vorgestellt hat. Demnach wurden im Vergleich zum Jahr 2019 pro Person insgesamt 750 Gramm weniger Fleisch gegessen. Ebenso die Fleischproduktion und der Handel sind stark zurückgegangen. Import und Export nahmen somit ab. Dies könnte eventuell auch an der Pandemie liegen. Die Menschen haben mehr Zeit, um über ihr Essen nachzudenken und die Herkunft des Fleisches zu überdenken. Ein weiterer Grund könnte die freie Zeit sein, die man hat und meist zu Hause verbringt. Somit hat man mehr Zeit, bestimmte Gerichte zu kochen und mehr Lust, mehr Aufwand und Liebe in diese hineinzustecken. Dass dies für die Umwelt positiv und ein Rückschlag für die immer noch vorhandene Massentierhaltung ist, ist keine Frage. Und man hofft und empfiehlt daher, den Fleischkonsum weiterhin weitestgehend zu reduzieren.

Auf die Herkunft achten

Wer Steak, Bratwurst und Co. genießen möchte, der sollte auf die Herkunft achten. © Eck/Thomas

Wer allerdings nicht vom traditionellen Metzger um die Ecke, sondern im Supermarkt kauft, hat schnell ein Stück eines Tieres auf dem Teller, das unter sehr fragwürdigen Bedingungen leben musste. Massentierhaltung ist weder für die Tiere noch für uns Menschen gut. Jährlich werden rund 735 Tonnen Antibiotika an die Tiere verfüttert. Dies führt dazu, dass Bakterien im Tier Antibiotikaresistenzen aufbauen können, die wir Menschen dann über die Nahrung ebenfalls aufnehmen. Die Tierhaltung in sehr großen Betrieben ist oft nicht ordnungsgemäß überwacht. Sehr oft decken Tierschützer lebensunwürdige Haltung der Tiere auf und es gibt immer wieder Skandale rund um die Tierhaltung. Leider wollen die meisten Menschen hauptsächlich günstig kaufen, was die Lage noch komplizierter macht.

Den CO2-Ausstoß verringern

Auch für die Umwelt ist der Fleischkonsum und die damit verbundene Massentierhaltung in vielerlei Hinsicht schlecht. Obwohl der Fleischkonsum in Deutschland in den vergangenen Jahren abgenommen hat, hat das Umweltbundesamt die Menschen aufgerufen, diesen um die Hälfte zu reduzieren. Nur so könne die umweltschädliche Massentierhaltung eingedämmt werden und auch der CO2-Ausstoß erheblich verringert werden.

AdUnit urban-intext2

Wir von der BAnane-Jugendredaktion haben zu diesem Thema Jugendliche befragt, ob sie dazu bereit sind, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Mia Eck/Svenja Thomas