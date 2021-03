Corona nagt wirtschaftlich an vielen Unternehmen. Seit Monaten fehlen wegen des Lockdowns Einnahmen und die von der Politik versprochenen finanziellen Hilfen werden nur schleppend ausgezahlt. So kämpfen viele um ihre Existenz. Wie zwei Jungunternehmerinnen aus Bensheim durch die Corona-Krise kommen und wie sich ihr Arbeitsalltag dadurch verändert hat, berichten im BAnane-Interview Business Coach Simone Rechel und Catalina Gruß, die als Personalkauffrau tätig ist.

Wie lange sind Sie schon als Jungunternehmerin tätig?

Simone Rechel: Seit vier Jahren. Im November 2016 habe ich mich als Business Coach selbstständig gemacht. Catalina Gruß: Ich bin im Unternehmen meiner Mutter groß geworden – so durfte ich früh Unternehmerluft schnuppern. Seit meinem Abitur bin ich in die Kundenbetreuung, Disposition und operative Prozesse eigenverantwortlich eingebunden. Begleitend schließe ich im Juni meine Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau ab und beginne im Oktober ein Studium im Bereich Unternehmungsführung.

Wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus und für was steht Ihr Unternehmen?

Rechel: Ich arbeite als Business Coach und Trainerin. Zu meiner Arbeit gehört das Eins-zu-eins-Coaching mit meinen Coachees (Personen, die ein Coaching in Anspruch nehmen) und das Durchführen von Workshops für Unternehmen und Seminar-Anbieter. Außerdem gebe ich Vorlesungen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim und verfasse Beiträge zu meinen Themen Rhetorik und Persönlichkeit – speziell zum Thema „Introvertiert/extrovertiert im Business“.

Gruß: Wir sind ein mittelständiges Personaldienstleistungsunternehmen mit zwei Standorten in Bensheim und Darmstadt. Der Hauptteil meiner Arbeit besteht darin, Menschen eine gute berufliche Perspektive zu schaffen und Kunden im Bereich Personal zu beraten. Die workflow GmbH steht für Individualität, Verbindlichkeit und Nähe.

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag durch die Corona-Krise verändert?

Rechel: Während des ersten Lockdowns wurden alle bestehenden Workshops und Seminar-Termine ersatzlos gestrichen. Auch neue Kunden, mit denen ich schon in der Abstimmung war, haben wegen der Pandemie-Lage von einem Seminar abgesehen und sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Ab März 2020 habe ich daher nahezu keine Umsätze aus meiner selbstständigen Arbeit mehr generieren können. Wirklich besser wurde die Lage erst nach den Sommerferien. Damals stieg die Planbarkeit und ich konnte neue digitale Termine wieder wahrnehmen. Alle Vorlesungen finden seit Oktober digital statt. Auch die Seminar-Anbieter planen wieder Veranstaltungen. Zwar alles live und online, aber ich freue mich über jeden Termin, der dadurch stattfinden kann.

Gruß: Natürlich verändert sich das Arbeiten in der Corona-Krise, vor allem das Umsetzen der Hygienevorschriften. Ich bin froh, dass wir in unserem Büro genügend Platz haben, so das jeder Mitarbeiter normal zur Arbeit kommen kann. Wir sind aber auch modern ausgestattet, so dass jeder mobil arbeiten kann, wenn er möchte. Die Kommunikation hat sich stark verändert. Bewerbungs-, Mitarbeiter- sowie Kundengespräche sind davon stark beeinflusst. Modere Techniken wie Videocalls mussten erst eingeführt und erlernt werden. Nach wie vor fehlt der zwischenmenschliche Kontakt.

Es wird gerade viel über die finanziellen Hilfen, die die Politik versprochen hat, diskutiert. Bekommt Ihr Unternehmen diese schnelle Hilfe?

Rechel: Mein Unternehmen bekommt keine Hilfen. Ich habe mich schon im ersten Lockdown mit den Antragsbedingungen auseinandergesetzt und festgestellt, dass ich als Soloselbstständige nicht für die Hilfen berechtigt bin. Wir konnten die fehlenden Einnahmen familienintern überbrücken. Für andere Soloselbstständige besteht diese Möglichkeit nicht. Viele kämpfen um ihre Existenz.

Gruß: Das kommt auf die Branche und die die Voraussetzungen an.

Denken Sie, dass es Jungunternehmer gerade schwieriger haben, in der Krise durchzustarten als ein Unternehmen, das schon länger besteht?

Rechel: Junge Unternehmen schreiben in den ersten Jahren häufig noch keine schwarzen Zahlen. Sie investieren viel Zeit, Energie und Geld in den Aufbau ihres Unternehmens. Und wenn es dann langsam ins Rollen kommt und Gewinne erzielt, kommt die Krise. Das kann entmutigend sein.

Gruß: Die administrativen Hürden sind zum Teil sehr hoch und ohne zusätzliche Berater wie Steuerberater und samt Mehrkosten nicht zu leisten. Schnelle Hilfe in Form einer Auszahlung versprochener Mittel erfolgte nicht reibungslos. Eine Vorfinanzierung mit Eigenkapital war notwendig.

Zur Person: Die 25-jährige Simone Rechel arbeitet als Business Coach.

Zur Person: Catalina Gruß ist 20 Jahre als und absolviert eine Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau. Anna-Lena Geiß (Bilder: Privat)