Viele Bergsträßer Jugendliche lesen regelmäßig Bücher

Lesen ist wohl eine der verbreitetsten Arten, sich in seiner Freizeit zu beschäftigen. Das Praktische daran: Man kann es nahezu überall machen, da Bücher nicht viel Platz wegnehmen. So kann man sich bei gutem Wetter auch einfach draußen im Freien einen Platz suchen und bei schlechtem eben zu Hause bleiben und im Bett lesen. Unter Jugendlichen ist lesen ein Thema, bei dem es oft um Schullektüre geht. Hierbei sind die meisten dem Thema eher negativ gegenüber eingestellt. Trotzdem gibt es viele, die in ihrer Freizeit doch alternativ zum Handy auch zum Buch greifen, um abzuschalten. Ein Mitarbeiter der BAnane-Jugendredaktion hat verschiedene Jugendliche gefragt, ob sie Bücher lesen und wenn nicht, warum. Hierbei kamen die unterschiedlichsten Ergebnisse heraus.

David (22): Ich lese keine Bücher oder Zeitschriften in meiner Freizeit, weil ich in meiner Freizeit lieber Videospiele spiele. Für diese interessiere ich mich generell mehr, da ich mich beim Lesen meist nicht auf das Buch konzentrieren kann.

Für viele Jugendliche ist Lesen eine Möglichkeit, abzuschalten und zu entspannen. © contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Linus (18): Ich lese in meiner Freizeit eigentlich kaum etwas, außer Nachrichten. Durch meine Arbeit am Staatstheater in Darmstadt habe ich in den letzten Monaten allerdings mehrfach Skripte und Lektüren lesen müssen, welche mein Interesse am Lesen gewisser Inhalte wieder geweckt haben.

Floris (18): Ja, ich lese gerne in meiner Freizeit. Wenn ich dazu komme, dann lese ich meistens Fantasy-Bücher, um mal von der Welt abzuschalten und mich abzulenken.

Leonie (18): Also, ich lese in meiner Freizeit sehr gerne, weil das perfekt zum Abschalten ist. Aktuell lese ich die Buchreihe von Harry Potter. In meinen letzten Schuljahren musste ich Faust, Woyzeck, Die Verwandlung und sowas lesen. Das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht und mir eher den Spaß am Lesen verdorben.

Caro (18): Auch in meiner Freizeit lese ich gerne, jedoch keine klassischen Bücher, sondern eher Zeitschriften wie Geo Epoche, den Spiegel oder den Focus. Denn ich interessiere mich für das aktuelle Zeitgeschehen, aber auch für die Vergangenheit und Geschichte und Politik, was eben in den Magazinen thematisiert wird.

Giulia (18): Ich habe besonders früher viel gelesen, finde aber mittlerweile kaum noch die Zeit dafür, weil ich mittlerweile studiere. Am liebsten habe ich Romane und Jugendliteratur gelesen, wie zum Beispiel Selection, die Auswahl, Eve & Adam, Wunder oder das Schicksal ist ein mieser Verräter.

Ramon (18): In meiner Freizeit lese ich keine Bücher, da ich mich lieber mit anderen Dingen beschäftige. Ich kann mich fürs Bücherlesen einfach nicht motivieren, obwohl es sicherlich viele lesenswerte Werke gibt. Allerdings musste ich in der Schule schon Lektüren lesen, welche meine Motivation dazu nicht wirklich gesteigert haben.

Marvin (19): Ja, ich lese in meiner Freizeit recht regelmäßig. Meistens mache ich das morgens vor oder kurz nach dem Aufstehen, um langsam entspannt in den Tag zu starten, oder spät abends vor dem Einschlafen, um mich vom Tagesgeschehen etwas abzukapseln und vor dem Schlafen nochmal runterzukommen. Auch in meinen Lernpausen während meiner Abiturvorbereitung lese ich sehr gerne, da es mir und meinem Kopf sehr gut tut, mich nach dem Prüfungsstoff auch mit anderen Dingen zu befassen und somit temporär etwas Abstand dazu zu bekommen.

Paul (18): Ich lese in meiner Freizeit gerne, aber eher unregelmäßig. Wenn ich etwas lese, das mir gefällt, bin ich meist sehr schnell damit fertig. Früher habe ich die Harry-Potter-Reihe sehr gerne gelesen, heute eher spannende Romane oder Thriller. Marco Mautry (Bilder: Mautry)