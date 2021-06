Umfrage: CSD

Franzi (16): Nein, ich war noch nie auf einem CSD, würde jedoch gerne mal einen besuchen. Ich denke, solch eine Veranstaltung zu unterstützen, ist sehr gut. Zudem ist der CSD immer sehr farbenfroh, lustig, und jeder ist gut gelaunt. Wäre hier einer an der Bergstraße, wäre dies auch einfacher, da man dann einen nicht zu langen Weg hätte.

Beate (17): Ich war noch nie auf einem CSD, würde jedoch sehr gerne einen besuchen und habe dies auch für den Sommer geplant, wenn Corona es zulässt. An der Bergstraße einen CSD zu veranstalten wäre gut, da man es nicht zu weit hätte. Ich denke auch, dass die Nachfrage groß wäre, in Bensheim beispielsweise einen stattfinden zu lassen. Svenja Thomas (2)

Leonie (20): Ich wünsche mir definitiv mehr Angebote für queere Menschen an der Bergstraße. Gerade ein paar Beratungsangebote fehlen irgendwie. In Darmstadt gibt es zum Beispiel „Vielbunt“, die sehr viele Angebote für queere Menschen jeden Alters haben. Sowas fände ich sehr wichtig auch an der Bergstraße. Cara Metzner