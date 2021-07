Viola (17): Besonders gerne gehe ich mit meinen Freunden an den Badesee und genieße dort das schöne Wetter. Außerdem fahren wir gerne zusammen Fahrrad. Unsere Lieblingsstrecke führt dabei durch die Bensheimer Weinberge, da man dort immer einen tollen Ausblick hat. Abends gehe ich sehr gerne in die Bensheimer Innenstadt, um dort zusammen mit Freunden etwas zu essen und zu trinken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jana (16): In den Ferien gehe ich gerne in Bensheim und Heppenheim mit Freundinnen shoppen. Anschließend setzen wir uns auch gerne noch in ein nettes Café und genießen das schöne Wetter. Außerdem gehe ich gerne nach Heppenheim, um dort zu töpfern und Porzellan zu malen.

Kristina (17): Ich unternehme im Sommer am liebsten etwas mit meinen Freunden in Lorsch. Abends sitzen wir oft im Café, trinken etwas, erzählen und spielen Karten. Oder wir kaufen uns ein Eis und sitzen einfach im Klostergarten. Auch an den Badesee in Bensheim gehe ich gerne und verbringe dort die Sommermittage.

Alina (17): In den Ferien werde ich bei schönem Wetter viel Zeit mit meinen Freunden am Badesee verbringen. Ich freue mich auch schon auf die warmen Abende, die wir zusammen in einer Bar oder bei einem schönen Sonnenuntergang in den Weinbergen verbringen können. Mia Eck

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2