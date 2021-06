Arel (10): Nach den Ferien komme ich in die weiterführende Schule Geschwister-Scholl-Schule (GSS) und besuche dort das Gymnasium. Diese Schule habe ich gewählt, weil ich dort alle Möglichkeiten der Unterstützung finde, viele nette Lehrer und wenn es auch mal nicht so gut läuft, wird mir geholfen und das ist mir wichtig. Ich kann meinen Sport nachmittags weiter machen, und zusätzlich kann ich an zwei Nachmittagen Lernzeit bekommen. Die Schule ist multikulturell, und es gibt viele Angebote für Spaß und eine Bibliothek, denn ich lese so gerne.

Anton (9): Ich habe mich für die GSS entschieden, weil schon einige Mitglieder meiner Familie auf diese Schule gegangen sind. Außerdem war mein Großvater dort früher Konrektor. Ich erwarte mir von der neuen Schule, dass ich viele neue Freunde kennenlerne und freue mich vor allem auf das Mittagessen dort!

Fynn (10): Ich bleibe an der Mittelpunktschule in Gadernheim und wechsele von der Grundschule in die Realschule. Mir gefällt die Schule, und ich kenne schon viele Lehrer und Lehrerinnen. Ich erwarte, dass ich viel lerne, es viel Spaß macht und ich mich weiterhin auf die Schule freuen kann. Mein Ziel ist es, einen guten Realschulabschluss zu schaffen, damit ich danach noch Abitur machen kann.

Benjamin (10): Im Sommer werde ich die Schlossbergschule verlassen. Danach gehe ich auf den Realschulzweig der Schillerschule. Da bin ich in meiner Freizeit auch gerne. Entscheiden musste ich mich dann zwischen der Schillerschule und der GSS. Viele meiner Freunde gehen auf die GSS, aber die Schule war mir einfach zu groß. Ich wollte lieber auf eine kleinere Schule mit weniger Schülern und kleineren Klassen. Vor allem den Basketballplatz auf dem Hof finde ich toll, und ich freue mich schon, auf ihm spielen zu können. Besonders freue ich mich auch, neue Freunde kennenzulernen und auf den Sport- und Mathematikunterricht.

Felix (10): Ich werde ab dem kommenden Schuljahr das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) in Bensheim besuchen. Ich finde es nämlich gut, dass das AKG in G9 unterrichtet. Das bedeutet, dass ich ein Jahr länger Zeit habe, um Sachen zu lernen und ich dadurch dann nicht so gestresst bin. Auch lerne ich dort das Lernen selbst, also, wie ich mir Sachen selbst beibringen kann. Marco Mautry