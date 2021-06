Hung (17): Für mich ist das Maskentragen sehr zur Routine geworden. Natürlich, als die Pandemie erst angefangen hatte, wurde man noch schräg angesehen, als man eine Maske, insbesondere eine FFP2, getragen hat, jetzt ist es aber andersherum. Ich finde, dass die Maske eine gewisse „Sicherheit“ besonders für andere Menschen bietet und würde tatsächlich auch nach der Pandemie noch eine Maske zum Beispiel an besonders vollen Orten, obwohl ich zum Beispiel geimpft wäre (Schutz für andere, die nicht geimpft sind), tragen. Das Maskentragen gehört heute nun mal zum Alltag, woran man sich gewöhnen musste. Ich glaube, die wird man nicht so schnell los, da das Ende der Pandemie auch sehr schwer definierbar ist.

Johannes (17): Also ich würde die Maske nicht mehr immer tragen. Ich würde sie aber das eine oder andere Mal schon tragen. Denn im Winter kommt ja die Grippezeit, und da würde ich sie schon noch ab und zu mal tragen, aber nicht die ganze Zeit, so wie jetzt.

Tim (14): Also ich würde es nicht machen, da ich es nicht für gut heißen kann, eine Maske beispielsweise in einem Bus zu tragen, in dem es generell warm ist. Außerdem ging es ja auch vor Corona ohne dass wir Maske getragen haben. Julian Geiß

Noel (14): Ich bin ein wenig zwiegespalten. Generell würde ich die Maske nur noch bei großen Menschenansammlungen tragen. Sobald kein größeres Risiko mehr besteht und ich meine Mitmenschen nicht in Gefahr bringen kann, würde ich sie abnehmen. Bei Großevents sollte man trotz zweier Impfungen einen negativen Corona-Test fordern, um sicher die Maske absetzen zu können.

Anna-Lena (18): Ich würde im Freien auf die Maske verzichten, sie jedoch bei Großveranstaltungen und im ÖPNV weiter tragen. Besonders hier steigt das Risiko sich zu infizieren, da es schwerfällt, den Abstand zu gewährleisten.

Chiara (14): Nein, ich würde die Maske eher seltener tragen, also nur in überfüllten Läden zum Beispiel. Dafür würde ich aber versuchen, mehr auf den Abstand zu achten, da es besonders im Sommer einfacher ohne Maske ist. Anna-Lena Geiß

Linus (18): Der Nutzen und die Effektivität von Masken stehen für mich nicht zur Debatte. Ob sie je nach Infektionszahlen notwendig ist, lässt sich diskutieren. Wie man beispielsweise an den Zahlen der Grippetoten, welche im vergangenen Jahr stark gesunken sind, sehen kann, sind Masken und andere Regelungen nicht nur gegen Covid effektiv. Daher sehe ich zum Schutz der Bevölkerung kein Problem dabei, fünf Minuten beim Einkaufen eine Maske zu tragen. Bei einer Acht-Stunden-Schicht kann ich jedoch sehr gut verstehen, dass das irgendwann anstrengend ist. Ich denke, es ist verkraftbar, bei einer sehr niedrigen Inzidenz in manchen Bereichen Lockerungen zu beschließen, jedoch habe ich kein Problem damit, ab und zu mal eine Maske in der Apotheke, im Einkaufszentrum oder im ÖPNV zu tragen.

Giulia (19): Ich persönlich fände eine Maskenpflicht zum Beispiel in den Arztpraxen sinnvoll, aber ansonsten fände ich es gut, wenn die Maskenpflicht wieder entfällt.

Leonie (18): Nein, ich würde keine Maske mehr tragen. Ich fände eine Maskenpflicht in gewissen Bereichen nicht gut, denn unser Immunsystem ist stark genug, gegen die meisten Viren und Bakterien standzuhalten. Vor der Pandemie ging es ja auch.

Caro (18): Nach der Pandemie sollte es meiner Meinung nach keine Maskenpflicht mehr geben. Ich persönlich sehe es jedoch als sinnvoll an, auch nach der Pandemie in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen, da man auf engem Raum mit vielen Leuten zusammensitzt und meist keine frische Luft reinkommt. Indem man eine Maske trägt, kann man somit zum Beispiel anderen möglichen Infektionen aus dem Weg gehen. Allerdings sollte es aber jedem selbst überlassen sein, ob er/sie eine Maske tragen will oder eben nicht.

Ramon (18): Nach der Pandemie, das heißt nicht jetzt, nur weil wir glücklicherweise niedrigere Inzidenzen haben, werde ich die Maske noch in bekannten Ballungsräumen für Krankheitserreger tragen, wie beispielsweise beim Arzt oder in vollen Zügen, vor allem im Winter. An diesen Orten (Gesundheitseinrichtungen und im ÖPNV) würde ich auch eine allgemeine Maskenpflicht begrüßen.

Franziska (18): Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ich nicht mehr so regelmäßig Masken tragen. Dennoch fände ich es sinnvoll, eine Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen oder öffentlichen Verkehrsmitteln einführen. Dies würde zu einer geringeren Ansteckung durch Krankheitserreger führen, wie beispielsweise der Grippe. Marco Mautry

Luca (17): Ich persönlich würde es gut finden, wenn Menschen, die krank sind, auch in Zukunft einen Mund-Nasen-Schutz tragen würden, um andere nicht anzustecken. Allerdings kann man das natürlich nicht kontrollieren oder vorschreiben und müsste daher auf eine freiwillige Entscheidung der Menschen hoffen. Da mit Sicherheit nicht jeder eine Maske aufsetzen wird, wenn er krank ist, wird der Nutzen durch Einzelne wahrscheinlich nicht so groß sein.

Victoria (17): Einerseits würde ich mich über eine Aufhebung der Maskenpflicht freuen, da es besonders im Sommer bei warmen Temperaturen sehr unangenehm ist, den ganzen Tag in der Schule oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Außerdem verursachen die Masken auch sehr viel Müll. Andererseits haben die vergangenen Monate gezeigt, dass der Mund-Nasen-Schutz dazu beiträgt, dass viele Infektionskrankheiten wie die Grippe nicht mehr so stark verbreitet werden. Daher würde ich es besonders im Winter sinnvoll finden, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur Schule weiterhin Masken tragen würde.

Leonie (16): Insgesamt habe ich mich in den vergangenen Monaten an das Tragen der Maske gewöhnt und habe damit keine Probleme mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass die Maskenpflicht nach Corona in bestimmten Bereichen bestehen bleiben könnte. Dann würde ich natürlich auch in vorgeschriebenen Situationen weiterhin den Mund-Nasen-Schutz tragen. Auf freiwilliger Basis würde ich allerdings wahrscheinlich keine Maske mehr tragen. Mia Eck