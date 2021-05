David (22): Ich habe bisher noch kein Blut gespendet, da ich mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht habe. Sicherlich bin ich aber schon durch Freunde, Bekannte oder Werbungen darauf aufmerksam gemacht worden und werde, denke ich, in der kommenden Zeit in Betracht ziehen, mein Blut zu spenden. Grund dafür ist, dass es mir selbst nicht schadet und ich weiß, dass ich somit anderen Menschen helfen kann, die auf eine Spende angewiesen sind.

Ramon (18): Ich habe bisher vier Mal mein Blut gespendet und habe eigentlich keinen wirklichen Grund dafür. Für mich reicht es schon zu wissen, dass ich damit anderen helfen kann. Ich spende mein Blut regelmäßig und so oft ich kann beim Deutschen Roten Kreuz.

Leonie (18): Ich habe noch nie Blut gespendet. Zwar hatte ich oft die Möglichkeit, konnte mich aber nie dazu überwinden. Allerdings möchte ich das auf jeden Fall nachholen, da ich somit Menschenleben retten kann.

Giulia (18): Ich habe eine Phobie vor Blutabnahmen und bekomme davon leider Panikattacken. Ich würde diese Phobie aber sicherlich überwinden können, wenn es einer Person hilft, die mir sehr nah steht.

Selina (19): Ich spende regelmäßig seit meinem 18. Lebensjahr Blut und tue dies sehr gerne, da es für mich keinerlei Verlust bedeutet und ich anderen helfen kann. Zudem habe ich eine recht seltene Blutgruppe, weshalb ich mein Blut gerne spende und hoffe, dass andere dies auch tun, falls ich selbst mal eine Spende benötige.

Caro (18): Ich war für eine Blutspende bisher zu jung, werde aber, wenn demnächst die Möglichkeit besteht, spenden gehen. Somit weiß ich, dass ich gegebenenfalls Menschen das Leben retten kann. Zudem hoffe ich, dass, wenn ich eine Spende brauche, es genug Reserven für mich gibt.

Marvin (19): Bisher habe ich einmal in meinem Leben mein Blut gespendet. Leider habe ich bei der Spende Kreislaufprobleme bekommen und musste diese deshalb vorzeitig abbrechen. Trotzdem werde ich es demnächst wieder tun, weil ich weiß, wie wichtig es ist und hoffe, dass mein Kreislauf dieses Mal stabil bleibt.

Mareike (18): Ich habe noch kein Blut gespendet, weil es sich für mich noch nicht ergeben hat. In Zukunft werde ich das aber sicherlich machen. Blut spenden ist wichtig und kann Leben retten. Außerdem gibt es durch Corona einen großen Mangel an Blutreserven, was ein weiterer Grund ist, zu spenden.

Paul (17): Ich habe noch nie Blut gespendet, weil ich bisher noch zu jung dafür war. In Zukunft habe ich aber definitiv vor es zu tun, da es ein einfacher Weg ist, Menschen zu helfen und für mich, als gesunde Person, keine Risiken dadurch entstehen. Marco Mautry