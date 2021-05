Trotz Corona steht für viele die Leistungskurswahl an

Die Pandemie hat uns alle hart getroffen – keine Kontakte zu Freunden, keine Besuche bei den Großeltern und das seit über einem Jahr. Während die Lebensmittelläden für den täglichen Bedarf noch geöffnet sind, sieht es in den Schulen ganz anders aus, denn Homeschooling ist die neue Art zu lernen, Gespräche mit Mitschülern laufen über das Smartphone ab, Hausaufgaben werden über MS Teams versendet und das persönliche Gespräch mit der Lehrkraft fällt ganz weg.

Prüfungen in Deutsch, Mathe und Englisch sind verpflichtend

Dies trifft besonders die Schüler, die jetzt in der Einführungsphase sind und nicht wissen, welche Leistungsfächer wie gewählt werden müssen. In den Jahren zuvor fanden schon früh Informationsveranstaltungen an den Schulen statt. Lehrer warben gar für ihren Leistungskurs (LK) und beantworteten Fragen zu den Kombinationsmöglichkeiten. Denn das ist ein entscheidender Aspekt, jeder zukünftige Abiturient muss in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch Prüfungen ablegen. An einem beruflichen Gymnasium muss neben dem Schwerpunktfach wie Wirtschaft, Gesundheit oder Umwelt, das bereits seit der Einführungsphase als Leistungskurs zählt, ebenfalls ein weiteres LK-Fach aus den verschiedenen Aufgabenfeldern gewählt werden. Die Aufgabenfelder werden unterschieden in den sprachlich-literarisch-künstlerischen-, dem gesellschaftswissenschaftlich- oder dem mathematisch-naturwissenschaftlichen-technischen Bereich.

Die Leistungsfächer werden mit fünf Wochenstunden unterrichtet, die Grundkurse mit drei Wochenstunden. Wichtig ist zu wissen, dass in den gewählten LKs und einem weiteren Grundkurs (GK) schriftliche Abiturprüfungen abgelegt werden müssen. Die vierte Prüfung, in einem GK, findet mündlich statt und für die fünfte hat der Abiturient die Wahl, ob er hier eine weitere mündliche Prüfung ablegen möchte, eine besondere Lernleistung oder eine Präsentation vorstellen möchte.

Zwei Aufgabenfelder müssen schriftlich abgedeckt werden

Bei der Wahl der schriftlichen Prüfungsfächer müssen mindestens zwei der drei möglichen Aufgabenfelder abgedeckt werden. Zudem darf weder das vierte noch das fünfte Prüfungsfach aus den LKs gewählt werden, die Ausnahme bildet die besondere Lernleistung. In jedem Fall müssen alle drei Aufgabenfelder innerhalb der Abiturprüfungen abgedeckt sein und die Grundkurse, in denen man Prüfungen ablegen möchte, müssen durchgängig in der Q-Phase belegt worden sein.

An einem Beruflichen Gymnasium kann zudem weder ein Wahlpflichtkurs noch Sport ein Prüfungsfach sein.

Der Artikel über die Fächerwahlmöglichkeiten ist nicht rechtsverbindlich und ersetzt auch keine Rechtsverordnung. Im Zweifelsfall gilt der Wortlaut der rechtlichen Grundlagen in der Oberstufenverordnung (OAVO), der unter www.kultusministerium.hessen.de eingesehen werden kann. Alexander Rhein

