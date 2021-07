Training unter freiem Himmel

Die Zahl der Fitnessbegeisterten scheint, wie jedes Jahr im Sommer, wieder gestiegen zu sein. Doch immer mehr treibt es nun nicht mehr in die Fitnessstudios, sondern in Fitnessparks. Daran ist wohl nicht zuletzt Corona schuld.

Mittlerweile gibt es in so ziemlich jeder Stadt einen kleinen Park oder Spielplatz, auf dem man trainieren kann. Denn für Calisthenics, so nennt man den Umgang mit dem eigenen Körpergewicht an Stangen oder Sprossen, benötigt man nicht viel.

Mit einem Theraband lässt sich das Training erweitern. © Mautry

Die Anlage im Weiherhausstadion beispielsweise bietet einige Möglichkeiten, sich fit zu halten. Gerade koordinative Übungen und Übungen für das Gleichgewicht lassen sich hier gut trainieren. Auch in Rodau gibt es eine sehr gute Anlage für den Sport mit mehr Geräten als in Bensheim und einigen Stangen und Sprossen.

Mein persönlicher Favorit ist jedoch die Anlage am Heppenheimer Bruchsee. Sie ist recht leicht zu erreichen und wird von Bäumen beschattet, sodass man nicht direkt in der Sonne trainieren muss. Sie bietet viele Querstangen auf unterschiedlichen Höhen, Sprossenwände, aber auch Gestelle für Variationen von Liegestütz und anderen Kraftübungen. Auch eignet sich die Strecke rund um den Bruchsee selbst perfekt zum Joggen, da der Boden dort nicht so hart ist, was gelenkschonend wirkt.

Ein zumeist unterschätztes Trainingsgerät ist das Theraband. Hierbei handelt es sich um ein recht großes Gummiband, welches jedoch sehr stabil ist. Man kann es schon für kleines Geld in verschiedenen Zugstärken erwerben und sich somit selbst neue Aufgaben stellen oder bei Übungen unterstützen kann. Man kann beispielsweise noch keine Klimmzüge, so kann man sich in das Band stellen, welches man zuvor an der Stange festgebunden hat. Das Band wird das Ganze etwas leichter machen, da es das zu ziehende Gewicht verringert, beziehungsweise mit nach oben zieht. Marco Mautry