Tipps und Tricks für die Uni-Bewerbung

Endlich ist es geschafft, nach über einem Jahrzehnt Schulzeit hältst Du das Abiturzeugnis in der Hand, für das Du über die gesamte Qualifikationsphase so hart gearbeitet hast. Herzlichen Glückwunsch! Vielleicht möchtest Du ab Oktober studieren. Doch wie kommt man überhaupt an den gewünschten Studienplatz?

AdUnit urban-intext1

Prüfen, ob es einen „NC“ gibt

In den vergangenen Monaten hast Du vermutlich häufiger von einem NC (Numerus Clausus) gehört und bereits im Internet recherchiert, bei welcher Note er im vergangenen Wintersemester in Deinem Wunschstudiengang lag, um daraus zu schließen, ob Du mit einer Zulassung rechnen kannst.

Der NC ist jedoch keine feste Notengrenze, die vorab von der Uni festgelegt wird, sondern ein Notenwert, der jedes Semester neu ermittelt wird, indem die Anzahl der Studienplätze und die der Bewerber berücksichtigt wird. Der NC-Wert stellt dabei die Abiturnote des schlechtesten zugelassenen Bewerbers dar. Solltest Du eine bessere Note haben, ist dies also kein Garant, dass Du einen Studienplatz bekommst, noch bedeutet eine schlechtere Note, dass Du dieses Wintersemester leer ausgehst.

Dschungel aus Portalen und Fristen

Hast Du Dich bereits für einen Studiengang entschieden, aber bist Dir noch nicht sicher, an welcher Uni Du studieren möchtest, findest Du auf zahlreichen Plattformen im Internet Ratings zu den einzelnen Fachbereichen und Erfahrungsberichte.

AdUnit urban-intext2

Sobald Du Deine Wunschuni – besser mehrere Wunschunis, damit Du im Oktober nicht mit leeren Händen dastehst – ausgesucht hast, musst Du Dich im Onlineportal der Hochschule registrieren und die Bewerbungsbögen fristgemäß abgeben.

Die Fristen werden von der Universität eigenständig festgelegt und variieren untereinander besonders bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen stark. Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen endet die Frist meist am 15. (zum Beispiel in Mainz) oder am 31. Juli (beispielsweise in Frankfurt). Doch auch wenn Bewerbungsfristen erst später enden, kann es zu diesem Zeitpunkt für manche Studiengänge bereits zum Wintersemester zu spät sein, denn vor allem in künstlerischen Fachbereichen werden Eignungsprüfungen verlangt, die zum Teil bereits schon jetzt stattgefunden haben.

AdUnit urban-intext3

Anders sieht es aus, wenn Du Dich für einen medizinischen Studiengang bewerben möchtest, hier reichst Du Deine Bewerbung nicht direkt bei Deiner Wunschuni ein, sondern musst Dich zentral über die Website hochschulstart.de bewerben. Hier endet die Frist für Neuabiturienten am 15. Juli, gegebenenfalls wird diese Frist aufgrund der Corona-Pandemie verlängert.

AdUnit urban-intext4

Über Nachrück- und Losverfahren

Sollte es im ersten Hauptverfahren nicht zu einer Zulassung gekommen sein, heißt dies nicht, dass Du automatisch keine Chance mehr hast, Dein Wunschfach im Wintersemester zu beginnen. In den vielen Studiengängen rücken zahlreiche Bewerber in den darauffolgenden Nachrückverfahren nach. Oftmals findet zudem ein Losverfahren statt, für dieses musst Du Dich aber im Gegensatz zum Nachrückverfahren separat anmelden, die Fristen und die Form der Anmeldung variieren dabei von Uni zu Uni.

Manchmal muss man warten

Um kaum ein anderes Unimysterium kursiert so viel Halbwissen wie über die Wartezeit. Wider der Vorstellung, dass jedes Wartesemester den eigenen Abiturschnitt um 0,1 heben würde und bei einem NC von 2,1 ein Bewerber mit 2,2 ein Semester und jemand mit 2,4 drei Semester warten müsste, ist die Wartezeit für jeden Bewerber, der es auf anderem Wege nicht in das Traumstudium geschafft hat, gleich. Je nach Studienfach und Wunschuni können die Wartesemester stark variieren und teilweise 14 Semester betragen. Abkürzt werden kann die Wartezeit in vielen Fällen durch eine Berufsausbildung. Sophia Rhein