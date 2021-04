„Throne Of Glass – Die Erwählte“ ist der erste Band einer siebenteiligen Buchreihe der Autorin Sarah J. Maas.

Die Buchreihe spielt in einer fiktiven Fantasywelt und der erste Band der Reihe handelt von der Protagonistin Celaena Sardorthien. Sie ist eine ehemalige Assassine, welche aufgrund ihrer Morde im Gefängnis sitzt und zum Tode verurteilt wurde. Doch anders als erwartet, erhält sie noch eine letzte Chance, um ihrem Tod zu entkommen. Der Kronprinz Dorian des Königreichs „Adarlan“ hat sie dazu auserkoren, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Gewinnt sie diesen, erhält sie ihre Freiheit teilweise zurück und wird in die Dienste des Königs gestellt. Doch sollte sie verlieren, bezahlt sie dafür mit ihrem Leben. Beate Sturm