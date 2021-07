Tausche Toni Kroos gegen Robin Gosens

Seit mittlerweile drei Wochen fiebern die Fußballfans mit den Spielern der einzelnen Nationalmannschaften mit, die großen Fans tragen Trikots und befestigten kleine Deutschland-Fahnen am Auto, die kleinen Anhänger hingegen sammeln Sticker der Nationalspieler der EM 2020. Auch wenn die deutschen Fahnen nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen England von den Straßen schon wieder verschwunden sind, hat sich an der Begeisterung am Sammeln der Sticker nichts geändert.

Erste Sammelkarten, Sammelalben und dazugehörende Aufkleber zeigten in der Saison 1961/62 italienische Fußballer, diese wurden unter dem Namen Panini-Sticker bekannt. Inzwischen gibt es unzählige Varianten und die Sammelleidenschaft der Kids ist ungebrochen.

Die begehrten Aufkleber findet man meist als Zugabe bei Süßwaren oder sie können direkt in Supermärkten, an Tankstellen oder in Kiosken gekauft werden. Anders ist es bei dem Sammelheft von Ferrero. Die angesagten Sticker der Nationalspieler können hier im Internet geordert werden. Auf der Webseite www.ferrero-teamsticker.de kann der Wunschkandidat angeklickt und ausgewählt werden, dazu ist eine Codeeingabe nötig, den Code finden Interessierte in den Produkten von Ferrero.

Eigentlich eine tollte Idee, gezielt die Kandidaten auszuwählen und zu ordern, die im eigenen Album fehlen. Denn beim herkömmlichen Sammeln der Karten ist es oft so, dass sich ein Berg an gleichen Stickern anhäuft, die keinen Tauschpartner finden und so in der Schublade vergammeln.

Teure Leidenschaft

Ein weiteres Problem ist, dass die Leidenschaft eines Sammelns auch recht teuer werden kann, bis das Album vollständig beklebt ist. Internet-Verkäufer bieten gezielt die gesuchten Karten für Geld an. Für die Interessenten eine Möglichkeit, das Album zu vervollständigen, eine Alternative zum kostspieligen Kauf bietet daher die Webseite www.stickermanager.de.

Hier kann unter 4000 verschiedenen Kollektionen ausgewählt werden, wie „Shauns Sammelspaß“, „UEFA Euro 2020“, „Ferrero Sammelheft“ und viele mehr. Auf dieser Tausch-Webseite kann nach dem Erscheinungsjahr oder dem Herausgeber, wie einer bestimmten Supermarktkette, aber auch nach den Karten von Lego oder Playmobil selektiert werden. Nach der Registrierung mit der E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen könnt Ihr Eurer Leidenschaft nachgehen. Vielleicht werdet Ihr hier fündig – aber eben beim Tauschen. Alexander Rhein