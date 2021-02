Nicht nur jeder einzelne Mensch leidet am aktuellen Corona-Lockdown, sondern auch die Sportvereine sind sehr hart von der Situation betroffen. Sie können keine Veranstaltungen planen und der Gemeinschaft kann der Sport nicht näher gebracht werden.

Einer der größten Sportvereine an der Bergstraße ist die TSV Auerbach. Die TSV Auerbach wurde im Jahr 1919 gegründet und ist somit 102 Jahre alt. Aber aktuell steht alles still. Am 2. November des vergangenen Jahres wurde der Sportbetrieb komplett eingestellt. Dies ist nun vier Monate her, aber wie finden die Mitglieder und Trainer diesen Stillstand? Die BAnane-Jugendredaktion hat zwei Mitglieder – Tim (13) aus der Fußballabteilung und Nils (15) aus der Abteilung Tischtennis – und Karl-Heinz (63), der als Tischtennis-Trainer bei der TSV Auerbach aktiv ist, nach ihrer Meinung gefragt.

Wie hältst Du Dich fit?

Tim: Ich halte mich fit, indem ich regelmäßig Fahrrad fahre und zu Hause immer mal wieder Work-outs mache. Das Gleiche wie im Training ist es aber nicht!

Fehlt Dir der Sport und die Gemeinschaft mit Deinen Freunden?

Tim: Ja, die Gemeinschaft mit meinen Freunden fehlt mir sehr, da man einfach den Kontakt zu seinen Sportkollegen verliert.

Wenn Du die Sportvereine wieder öffnen könntest, würdest Du es machen?

Nils: Nein! Es wäre zwar schön, seine Freunde und alle Trainer mal wieder zu sehen, aber mir persönlich sind die Infektionszahlen aktuell noch zu hoch.

Ist es Deiner Meinung nach richtig, dass die Politiker die Sportvereine immer noch geschlossen halten oder findest Du, der Sportbetrieb hätte unter höchsten Hygienestandards weiter geführt werden können?

Karl-Heinz: Ich finde es richtig, den Breitensportbetrieb bei hoher Inzidenz ruhen zu lassen. Wir hatten beim Tischtennis ein gutes, ausreichendes Hygienekonzept – das hat über den Sommer 2020 sehr gut funktioniert. Aber bei steigenden Zahlen können wir im Breitensport mit ehrenamtlichen Trainern und Vereinsvorständen die große Verantwortung für die Gesundheit der Mitglieder nicht tragen. Die Bedingungen, wie sie im Profisport üblich sind mit Schnelltest und anderem können wir uns als Verein nicht leisten.

Hättest Du Ideen, wie man der Gemeinschaft den Sport auch online näher bringen könnte?

Karlz-Heinz: Für Tischtennis gibt es im Internet gute Technikvideos mit verschiedenen Schlagausführungen und Aufschlägen. Etwas Ballgefühl kann man damit auch zu Hause mit Schläger und Ball üben. Aber das reale Spiel an der Tischtennisplatte oder auch der Wettkampf mit anderen sind nicht ersetzbar. Ein kleiner Ersatz kann bei gutem Wetter das Spiel auf den Steinplatten sein, die an vielen Spielplätzen im Stadtgebiet gibt.

So, wie es der TSV Auerbach geht, so geht es auch den anderen Sportvereinen im Kreis Bergstraße. Wir hoffen, dass nach dem harten Lockdown alle wieder die Motivation finden, ihre Sportart mit Freude auszuüben. Julian Geiß (Bilder: Geiß)