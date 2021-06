Soziale Kontakte der Grundschüler leiden unter Corona

Die Schule ist für Kinder meist der Ort, an dem sie die meisten Freundschaften mit Gleichaltrigen schließen. Doch durch Homeschooling und Abstandsregeln fiel dies den meisten schwer. Grundschullehrerin Ingrid Schubert-Roß berichtet, in welcher Verantwortung Schulen in Sachen „soziale Kontakte von Kindern“ stehen.

Inwieweit ist die Grundschule mit in der Verantwortung, Kindern soziale Kontakte zu ermöglichen?

© Mautry

Ingrid Schubert-Roß: Unsere Grundschule ist sich der Verantwortung, Kindern soziale Kontakte zu ermöglichen, bewusst und setzt sich im Unterrichtsalltag stets damit aufs Neue auseinander. In unserem Schulprogramm „Auf vielen bunten Wegen zur selbstständigen Persönlichkeit“ ist das soziale Lernen ein grundlegender Baustein, der unseren Schülern individuelle Wege aufzeigt, um sich damit auseinanderzusetzen. Dies geschieht im Unterricht vielerorts sowie in außerschulischen Angeboten, die unsere Schüler am Nachmittag in unterschiedlichen AGs und Sportangeboten wahrnehmen können.

Unsere Schüler sollten soziale Kontakte im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen im Schulleben auf- und ausbauen. Darüber hinaus können ihre sozialen Kontakte außerhalb der Schule intensiviert werden. Tragfähige Freundschaften entwickeln sich im Klassenverband und werden auch im privaten Bereich gepflegt.

Welche Probleme entstehen dabei durch Corona?

Schubert-Roß: Diesbezüglich sind die Probleme noch nicht absehbar. Ich glaube auch nicht, dass man dies generalisieren kann, weil Schüler und deren Umfeld sehr unterschiedlich damit umgehen.

Es wird weiterhin Kinder geben, die soziale Kontakte durchweg intensiv gelebt und gepflegt haben – eventuell sogar intensiver als bisher. Andere wiederum haben sich aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen, um sich neu zu orientieren.

