Sich und andere schützen

Kein Alltagsgegenstand ist während der Corona-Pandemie so bekannt geworden wie die „Maske“. Was davor nur in bestimmten Berufsgruppen Alltag war, betrifft aktuell jeden Bürger. Doch vielen stellt sich nun die Frage: Bringen Masken auch etwas, wenn die Pandemie vorbei ist?

Eine Bensheimer Apothekerin hat sich der BAnane gegenüber in einem Gespräch zu dem Thema geäußert, wollte jedoch anonym bleiben. Sie berichtet, dass die Mund-Nasen-Bedeckungen die Grippewelle stark beeinflusst haben. „Gerade Apotheken bekommen die Krankheit zu Grippezeiten stark zu spüren, und nicht selten erkrankt auch das Personal selbst.“ Doch nicht zuletzt durch die Masken, die jeder Kunde seit Beginn der Pandemie tragen muss, konnte das Infektionsrisiko für das Grippevirus geringgehalten werden. Es habe „fast keine Grippefälle“ gegeben, von denen sie erfahren habe.

In asiatischen Ländern ist es üblich, Masken zu tragen – zum Beispiel, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Maske tragen die Menschen unter anderem, um sich und andere zu schützen. Marco Mautry