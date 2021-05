„Sich darüber bewusst werden, was man hat“

Harzt IV, Altersarmut oder Arbeit zum Mindestlohn? In Deutschland gibt es soziale Brennpunkte, in welchen jeder Euro mehrfach umgedreht werden muss. Doch die Berichte in den Medien über diese gravierenden sozialen Probleme lassen fast vergessen, dass wir in einem der reichsten Länder dieser Welt leben.

Aus diesem Grunde lohnt sich ein Blick in die Web-App Global Rich List: Wohlstandsrechner, der binnen Sekunden vor Augen führt, wie viel jeder Einzelne im Vergleich zur Weltbevölkerung besitzt.

Laut dem Wohlstandsrechner reicht bereits ein Netto-Jahreseinkommen von 26 600 Euro aus, um zum reichsten 1 Prozent dieser Welt zu gehören, darüber hinaus gibt es eine Funktion, bei der zudem der eigene Besitz (Immobilien, etc.) miteinberechnet werden kann, um noch genauere Ergebnisse zu erhalten.

Die Berechnungen beruhen dabei unter anderem auf den Daten der Weltbank und Credit Suisse. Natürlich ist dieser Wohlstandsrechner mit Vorsicht zu genießen, denn durch steigende Mieten vor allem in den Großstädten sank in den vergangenen Jahren laut Kartierung der

Weltmarktpreise 2019 die Kaufkraft und somit auch der Lebensstandard in Deutschland.

Eine reine Konzentration auf das Einkommen des Einzelnen im Vergleich zur Weltbevölkerung ist somit etwas verzerrt. Jedoch sollten wir dennoch nicht vergessen, dass Deutschland unter allen Ländern in Hinblick auf die Kaufkraft noch immer unter den dreißig besten Ländern aufzufinden ist.

Zudem belegt Deutschland in der Ungleichheit der Einkommensverteilung Platz 19, wodurch die große Mehrheit tatsächlich zu den weltweit reichsten Menschen gezählt werden kann.

Ziel des Wohlstandsrechner ist keineswegs, ein schlechtes Gewissen zu schaffen, sondern ein Bewusstsein und Dankbarkeit dafür aufzubauen, was man selbst besitzt und gegebenenfalls zum Spenden anzuregen. Sophia Rhein