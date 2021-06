Fußballübertragungen sind, wie ich finde, für uns Frauen schwer erträglich. 25 erwachsene Männer rennen in jedem EM-Spiel einem Ball hinterher, und der Großteil der Welt schaut ihnen dabei zu, wie sie rennen, kicken und Millionen kassieren. Verlieren sie, laufen Tränen. Schubsen sie jemand aus dem anderen Team, gehen sie gleich zu Papa … äh … dem Schiedsrichter und sagen, dass sie das nicht waren, dass überhaupt der Andere angefangen hat. Und ja, das ist Weltklasse-Fußball und nicht die Mannschaft des örtlichen Kindergartens. Vielleicht mache ich mich unbeliebt, wenn ich mich aufgrund der medialen Aufgebauschtheit dieses Spiels als Fußball-Verweigerin oute. Aber das ist es mir wert. Apropos outen: Dass Fußballer nicht zu ihrer Sexualität stehen dürfen und diejenigen unter ihnen, die schwul oder bi sind, erst Jahre nach Ende ihrer Karriere mit ihrer sexuellen Orientierung herausrücken (dürfen), empfinde ich als sehr schlechtes Zeichen. Immerhin sind Fußballer so etwas wie Helden für viele Jungen und Mädchen, Männer und Frauen. Sie sollten nicht herumdrucksen, wenn es darum geht, für mehr Offenheit und Vielfalt im Sport zu kämpfen. Auch beim vergangenen Vorrunden-Krimi zwischen Deutschland und Ungarn wurde klar, dass der Fußball nicht dafür genutzt werden soll, eine bunte Gesellschaft zu zeigen, in der alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, angenommen werden. Seit 1994 ist Schwulsein keine Straftat mehr in Deutschland, gleichgeschlechtliche Paare dürfen seit 2017 heiraten. In Bezug auf das neue Gesetz in Ungarn hätten wir mehr Flagge zeigen müssen – und zwar nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern Rot-Orange-Gelb-Grün-Blau-Violett. Bis neulich, Eure BAte

