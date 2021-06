Rente ist selbst unter Jugendlichen Thema

Die Berater der Bundesregierung haben sich für eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre ausgesprochen. Dadurch könnte die Thematik der Rente eine größere Bedeutung bei der anstehenden Bundestagswahl am 26. September haben. Grund genug für einige Jugendliche an der Bergstraße, sich mit dem Thema zu befassen, das für sie selbst faktisch noch in weiter Ferne liegt.

Die möglichen Vorteile

Pandemiebedingt sind die Staatsfinanzen sehr angespannt, und die Berater der Bundesregierung befürchten einen baldigen „Finanzierungsschock“ der Rente. Ziel der Erhöhung des Rentenalters ist es, die Einnahmen der Rentenversicherung zu steigern. Außerdem würden mit einer Erhöhung des Renteneintrittsalters mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Die möglichen Nachteile

Ein Nachteil der Erhöhung des Renteneintrittsalters wäre eine Einschränkung der Rentenzeit. Die von jeder einzelnen Person erarbeiteten und verdienten Rentenjahre würden sich somit verringern. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass bereits viele Menschen das Renteneintrittsalter erst gar nicht erreichen, da laut der Tagesschau jeder Fünfte vor dem 69. Lebensjahr verstirbt. Wenn das Rentenalter immer weiter erhöht werden würde, würden noch weniger Menschen das Eintrittsalter erreichen. Statistisch gesehen leben vor allem Menschen mit geringem Einkommen kürzer. Personen, die das Eintrittsalter erreichen, sind häufig trotzdem nicht bei guter Gesundheit – besonders wenn sie zuvor in körperlich anstrengenden Berufen tätig waren.

Experten sprechen sich zurzeit im Gegensatz zu den Beratern der Bundesregierung für eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Das Verhältnis der in Arbeit und in Rente verbrachten Lebenszeit sollte somit konstant bleiben. Derzeitigen Prognosen der Lebenserwartung zufolge sei somit das Rentenalter mit 68 erst circa im Jahre 2042 nötig. Im Umkehrschluss würde bei einer sinkenden Lebenserwartung das Renteneintrittsalter ebenfalls sinken. Lena Holtmann

