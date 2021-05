QueerAtWork

Heute ist IDAHOBIT, der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. So ungewöhnlich das Akronym IDAHOBIT klingt, so bedeutungsvoll ist dieser jährlich am 17. Mai stattfindende globale Aktionstag für die LGBTQI*-Community. Wow, wieder eine dieser Abkürzungen. Also, ein für alle Mal: L = Lesben; G = Gays/Schwule; B = Bisexuelle; T = Trans*(geschlechtliche); Q = Queere; I = Inter*(geschlechtliche) – dafür steht LGBTQI* oder LSBTQI*. Und IDAHOBIT ist der englische International Day Against Homo-, Bi-, Inter- and Transphobia. Und warum findet der IDAHOBIT am 17. Mai statt? Ganz einfach: Am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten gestrichen. Das ist gerade einmal 31 Jahre her. Nachdem wir diese Formalitäten geklärt haben, will ich gerne erörtern, warum der IDAHOBIT ein wichtiger Tag für uns alle ist. Alle Menschen sind unterschiedlich. Und kein Mensch verdient es, aufgrund seines Geschlechts oder seiner Sexualität gehänselt oder gemobbt zu werden. Niemand verdient es, diskriminiert zu werden. Alles in allem geht es am IDAHOBIT darum, die unterschiedlichen geschlechtlichen Identitäten, sexuellen Orientierungen und Lebensmodelle zu akzeptieren. Und zwar nicht nur in der Familie und dem Privaten, sondern auch im Büro. Unter dem Hashtag #Queer AtWork sollen alle Mitarbeiter und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, ein Zeichen für eine bunte Arbeitswelt setzen. Digital geht das auch aus dem Homeoffice. Bis neulich, Eure BAte

