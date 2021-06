Picknick-Tipps der Jugendredaktion

Neben Eis essen und ins Schwimmbad gehen, ist das Picknicken eine der typischen Sommer-Aktivitäten. Da sich das derzeitige Wetter optimal für ein Picknick anbietet, gibt euch die BAnane Tipps zur Auswahl des Platzes und stellt euch geeignete Plätze an der Bergstraße vor.

Ein Picknick ist ein Abenteuer, bei dem man die Natur erleben möchte, doch auf keinen Fall darf man mitten im Naturschutzgebiet picknicken, das Gleiche gilt auch für Denkmäler. Da der Kreis Bergstraße zahlreiche Naturschutzgebiete aufweist, sollte man vor jedem Picknick unbedingt nachsehen, ob das betreffende Gebiet geschützt ist. Einige der Schutzgebiete besitzen jedoch Picknickplätze, an denen das Essen erlaubt ist, diese Plätze eignen sich vor allem deshalb, da dort meisten WC-Anlagen, Mülltonnen und Feuerstellen zu finden sind. Grünflächen oder Stadtparks dagegen laden zum Picknicken ein – verboten ist es hier nur in Ausnahmefällen, welche mit Betreten-Verboten-Schildern ausgewiesen sind. Egal, ob man sich für einen städtischen Park, ausgewiesene Picknick-Plätze oder eine Wiese in der Nähe entscheidet, wichtig ist, dass man keinen Müll zurücklässt, dies schadet nicht nur dem Geldbeutel, denn hier können Bußgelder in einer Höhe von bis zu 1500 Euro in Hessen anfallen, sondern ebenfalls der Natur, die man vor allem während des Picknicks genießen möchte. Um Müll zu vermeiden, bieten sich für das Picknick Frühstücksboxen und wiederverwendbare Teller an. Sophia Rhein