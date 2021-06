Die Grundschullehrerin Ingrid Schubert-Roß erklärt in einem Interview mit der BAnane-Jugendredaktion die Probleme an der Joseph-Heckler-Schule in Bensheim, die durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen entstehen.

Inwieweit wird spezifisch der Grundschulalltag durch Corona beeinflusst?

Schubert-Roß: Corona beeinflusste den Alltag in der Grundschule vor allem im Hinblick auf das Sozialverhalten der Schüler. Das Alter der Kinder in der Grundschule spielt eine zentrale Rolle. Die Interaktion zwischen den Kindern und mir halte ich für besonders wichtig. Meine Schüler erzählen gerne und ausführlich. Die Sehnsucht, sich anderen mitzuteilen, hat durch die Beschränkungen eine völlig neue Dimension erreicht.

Dies ist sicherlich auf die wenigen persönlichen Kontakte in den vergangenen Monaten zurückzuführen. Persönliche Kontakte sind „überlebenswichtig“.

Welche Probleme kommen damit auf, dass die Schüler an den Grundschulen generell jünger sind?

Schubert-Roß: Grundschüler lernen im Vergleich zu älteren Schülern sehr unterschiedlich und sind meist auf Unterstützung angewiesen. Sie benötigen viel emotionale Zuwendung, um sie zum Lernen zu motivieren. Auch die Eltern haben in dieser Altersgruppe noch eine bedeutende Vorbildfunktion und tragen zu der Lernentwicklung ihrer Kinder bei.

Was nehmen Sie als Grundschullehrerin aus der Pandemie mit?

Schubert-Roß: Dass die Abhängigkeit von politischen Entscheidungsträgern ein außerordentliches Ärgernis ist. Dies trifft sicher nicht nur auf die Grundschulen zu, ist jedoch besonders hier fatal, wenn gravierende Fehler gemacht werden, gerade im Hinblick auf die sich ständig ändernden Vorgaben und Maßnahmen, die nicht immer pädagogisch sinnvoll waren. Marco Mautry