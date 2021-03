Jede vierte Frau in Deutschland wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Auf das Jahr gerechnet ermordet fast täglich ein Partner oder Ex-Partner eine Frau, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen. Die BAnane-Jugendredaktion hat zum Weltfrauentag, der jährlich am 8. März begangen wird, mit der Vorsitzenden des Frauenhauses Bergstraße, Christine Klein (Bild), über die Auswirkungen des Lockdowns auf häusliche Gewalt gesprochen.

Frau Klein, was macht das Frauenhaus Bergstraße?

Christine Klein: Das Frauenhaus bietet Frauen aller Nationalitäten, die von psychischer und/oder körperlicher Gewalt in der Partnerschaft bedroht sind, Zuflucht und Schutz. Hilfesuchende Frauen ab 18 Jahren mit und ohne Kinder werden zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgenommen und erhalten Beratung und Unterstützung.

Ist die Zahl der Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, durch den Lockdown gestiegen?

Klein: Bei uns im Frauenhaus Bergstraße konnten wir 2020 keine erhöhten Anfragen verzeichnen. Allerdings hat das über die tatsächliche Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen keinerlei Aussagekraft.

Der Weg in ein Frauenhaus ist ein sehr schwieriger. Denn betroffene Frauen müssen meist einen bestimmten Zeitpunkt abwarten, um unbeobachtet von dem Partner den eigenen Haushalt verlassen zu können. Das ist unter Lockdown-Bedingungen schwieriger als in Zeiten, wenn der Partner die eigenen vier Wände auch mal verlässt. Im Durchschnitt dauert es acht Jahre, bis sich Frauen überhaupt an jemanden wenden und um Hilfe bitten.

Sind auch Kinder davon betroffen?

Klein: Bei 93 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt sind Kinder anwesend, sind im Nebenraum, erleben oder hören die Gewalt. Die Kinder leiden extrem darunter. Sie haben das Gefühl der Ohnmacht, fühlen sich hilflos, haben Angst und Schuldgefühle.

Was bedeutet das für die weitere Entwicklung der Kinder?

Klein: Für die Kinder hat das verheerende Auswirkungen. Sowohl ihre emotionale als auch geistige Entwicklung leidet darunter. Sie geben sich die Schuld, wenn ihre Eltern streiten. Das Stammhirn verändert sich und die gesamte Entwicklung des Kindes leidet über Jahre darunter.

Wie viele Frauen und Kinder hat das Frauenhaus letztes Jahr aufgenommen?

Klein: 2020 haben 101 Frauen mit 100 Kindern zum Schutz vor häuslicher Gewalt bei uns angefragt. Wir konnten aber lediglich 35 Frauen und 30 Kinder aufnehmen. 66 Prozent der Frauen, die Schutz vor Gewalt gesucht haben, mussten abgewiesen werden.

Woran liegt das?

Klein: Nur 16 Prozent der Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, suchen überhaupt Hilfe. Davon geht nur ein Bruchteil ins Frauenhaus. Trotzdem müssen wir immer wieder Frauen abweisen, weil wir nicht genug Zimmer für alle haben.

Sie werden größtenteils vom Kreis finanziert. Braucht es da mehr Geld?

Klein: Grundsätzlich ist das Frauenhaus Bergstraße gut aufgestellt. Ein Notdienst für nachts wäre noch wünschenswert. Aber eigentlich bräuchten wir zwei weitere Frauenhäuser für den Kreis. Die Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, die sogenannte Istanbul-Konventionen, sieht pro 10 000 Einwohner ein Familienzimmer in einem Frauenhaus vor. Für den Kreis Bergstraße wären das insgesamt 26 Familienzimmer. Zurzeit verfügen wir im Landkreis in unserem Frauenhaus lediglich über elf Familienzimmer.

Was müssen wir als Zivilgesellschaft tun, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen?

Klein: Es ist wichtig, das Problem der häuslichen Gewalt öffentlich zu machen. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine Menschenrechtsverletzung, die seit Jahrhunderten andauert. Wir müssen zuhören und Berichten von häuslicher Gewalt glauben. Denn wenn eine Frau von Gewalterfahrungen erzählt, macht sie den ersten Schritt, um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen.

Anlaufstellen: Im Landkreis Bergstraße bietet das Frauenhaus Bergstraße (Telefon 06251/7 83 88), die Beratungs- und Interventionsstelle Bergstraße Häusliche Gewalt gegen Frauen (Telefon 06251/6 74 95) ebenso kostenlos Hilfe und Unterstützung an, wie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter Telefon 08000/11 60 16. Marvin Zubrod (Bild: Klein)