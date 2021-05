Öfter mal aus zweiter Hand

Heutzutage leben viele Menschen im absoluten Überfluss. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns zu einer Gesellschaft entwickelt, die konsumiert, verschwendet und zerstört.

Durch die aktuelle Klimakrise scheint sich dieser Trend allerdings besonders bei jüngeren Menschen langsam umzukehren. Themen wie Ressourcen sparen, das Klima schützen und weniger Wegwerfen nehmen einen größeren Stellenwert ein.

Weniger wegwerfen als Ziel

Es muss nicht immer neu sein: In Second-Hand-Läden und auf Online-Plattformen werden gebrauchte Stücke zum Kauf angeboten. © Eck

Ein Weg, dieses Ziel zu erreichen, ist das Kaufen von bereits gebrauchten Produkten. Denn es ist oftmals viel zu schade, sie wegzuwerfen. Stattdessen kann man ihnen ein zweites Leben schenken. Besonders in der Modebranche wird das Shoppen von Second-Hand-Ware immer beliebter – bereits gebrauchte Artikel, die in einem guten Zustand sind, für wenig Geld kaufen und einfach weiter benutzen. Dadurch wird nicht nur der Geldbeutel, sondern auch die Umwelt und das Klima geschont.

In Boutiquen stöbern

Ich selbst versuche seit einigen Wochen darauf zu achten, nicht immer alles neu zu kaufen.

Online gibt es eine riesige Auswahl an gebrauchten und neuwertigen Kleidungsstücken. Dort habe ich bereits einige Male etwas aus zweiter Hand gekauft und war immer sehr zufrieden. Natürlich ist es besonders online immer wichtig, sich die vorhandenen Bilder genau anzuschauen, um später nicht durch unerwartete Mängel an den Kleidungsstücken überrascht zu werden.

Einfacher ist es da schon, direkt vor Ort in einem Laden stöbern zu können. Vielleicht wusstet ihr es noch nicht, Second Hand einkaufen, geht aber auch bei uns an der Bergstraße. Im Kreis und in der näheren Umgebung gibt es einige Möglichkeiten, gebrauchte Kleidung zu erstehen. So gibt es beispielsweise in Heppenheim die Boutique „Zweite Liebe“, wo Kleidungsstücke aus zweiter Hand weiterverkauft werden. Außerdem befindet sich in der Darmstädter Straße in Bensheim ein Second-Hand-Kleidungsgeschäft.

Nicht nur Kleidung gibt es aus zweiter Hand

In Zeiten, in denen nicht gerade Corona die Einkaufsmöglichkeiten einschränkt, kann man in solchen Geschäften stöbern und sicher auch den ein oder anderen Schatz entdecken.

Böse Überraschungen sind hier kein Thema, denn man sieht schließlich gleich, aus welchem Stoff die Ware ist und wie sie aussieht.

Neben Kleidungsstücken kann man aber natürlich auch andere Produkte gebraucht kaufen.

Es gibt unzählige Artikel – von Möbelstücken über Fahrräder bis hin zu Handys, die weiterverkauft werden. Besonders Bücher habe ich dabei bereits öfter gebraucht gekauft. Sie sind häufig nur einmal gelesen worden und daher in einem neuwertigen Zustand.

Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er seine Produkte neu oder gebraucht kauft. Dabei schließt das eine das andere aber natürlich nicht aus. Wenn jeder etwas bewusster konsumiert und die ein oder andere Sache auch mal gebraucht kauft, ist das bereits ein großer und wichtiger Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Mia Eck