Musiker, Zauberei und Alpakas

Das Bensheimer Musikfestival MaiWay ist aus den vergangenen Jahren für seine Vielzahl an Bands bekannt. Jeder Künstler, egal ob alt oder jung, bekommt seine Chance, seinen Musikstil auf den außergewöhnlichsten Bühnen, die gewöhnlich im ganzen Stadtgebiet verteilt sind, zu präsentieren. Das besondere Konzept dahinter ist der rote „Strich“, der quer durch die Innenstadt führt und die Bühnen und Locations miteinander verbindet.

Durch die Corona-Pandemie kann das Festival im zweiten Jahr in Folge jedoch nicht im gewohnten Umfang stattfinden. Deswegen veranstalteten die Organisatoren des MaiWays einen Livestream via YouTube. Hier konnten Künstler aller Altersklassen ihre Talente vorführen und so die Zuschauer und die beiden Moderatoren Florian und Harry ins Staunen versetzten. Die beiden gaben den Zuschauern drei Stunden lang Unterhaltung pur und schalteten im Laufe des Streams öfter mal per Zoom in ein paar Wohnzimmer hinein.

In dem Stream zeigten die Teilnehmer viele verschiedene Talente. Unter anderem gab es Zauberer, Sänger, Tänzer und noch vieles mehr zu sehen. Die Talente hatten genau 90 Sekunden Zeit, um die Zuschauer zu beeindrucken.

Ein eigenes Musical geschrieben

Den Auftakt der Veranstaltung gestaltete ein eine junge Frau, die während der Corona-Pandemie ihr eigenes Musical mit dem Titel „Leben ohne Angst“ geschrieben hat. Dieses Musical wird im Oktober in Lorsch aufgeführt. Sie gab einen kleinen Einblick über den Inhalt: In der Vorstellung geht es um eine 19-jährige Musicaldarstellerin, die voller Vorfreude ihre Ausbildung beginnt. Sie muss diverse Erlebnisse überstehen und Hindernisse überwinden. Dabei stellen sich ihr ihre Ängste in den Weg. In dem Musical soll gezeigt werden, wie sie da wieder raus kommt, und soll so einen Lehrcharakter verkörpern. Weiter ging es mit einer 18-jährigen Auerbacherin. Sie sang den erfolgreichen Song „Midnight Love“ von Girl in Red. Danach kam etwas sehr Außergewöhnliches, nämlich waren auf einmal Alpakas im Bild. Die Alpakas kann man für Zoom-Konferenzen mieten – für Geburtstage, Junggesellenabschiede oder auch Businesskonferenzen. Danach ging es mit Zauberei weiter. Ein junger Mann aus der Nähe von Mannheim stellte Moderator Harry vier Fragen und behauptete, seine Antworten bereits im Voraus zu kennen. Harry beantwortete die Fragen und der Magier wusste sie tatsächlich. Dem jungen Moderator stand vor Erstaunen die Kinnlade offen.

Das Bensemer Lied auf dem Balkon

Die wohl jüngsten Teilnehmerinnen waren zwei neun und sieben Jahre alte Geschwister aus Auerbach. Zusammen spielten sie auf Gitarre und Geige den bekannten Song „Weatherman“ von Dead Sara. Weiter ging es mit einer Tanzschule aus Bensheim, diese gab den Zuschauern einen Einblick in Poledance und Hip-Hop. Anschließend war der Trainer der ersten Mannschaft der HSG Bensheim/Auerbach an der Reihe. Er sang auf seiner Terrasse das Bensemer Lied. Damit war die Show dann schon fast vorbei. Zum Abschluss gab es ein Best of des MaiWays der vergangenen 19 Jahre. Wir hoffen, dass solche Veranstaltungen bald wieder im gewohnten Ausmaß möglich sind. Anna-Lena Geiß