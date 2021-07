Mitglieder der FFF-Bensheim planen Aktionen zur Bundestagswahl

Kaum eine Gruppe hat in den vergangenen Jahren so polarisiert, wie Fridays for Future (FFF). In nahezu jeder Stadt gibt es einzelne Untergruppierungen jener großen Gemeinschaft, die eine Zeit lang jeden Freitag in vielen Städten auf die Straßen gingen und gegen die aktuelle Klimapolitik demonstrierten. Geleitet werden die Bewegungen zumeist eher von jungen Erwachsenen und Jugendlichen. In letzter Zeit scheint es für viele ruhiger um die Bewegung geworden zu sein, was nicht zuletzt an der Corona-Pandemie liegt. Doch auch dort fanden Projekte statt und neue Events seien, so das Organisationsteam, in Planung.

Welche Aktionen hatte FFF-Bensheim in den vergangenen Wochen und Monaten?

Zoe Fischer: Nach unserer letzten größeren Aktion und der Kampagne zu den Kommunalwahlen im März haben wir uns in den letzten Monaten hauptsächlich dem Steinbruch an der Juhöhe gewidmet. Für die Erweiterung des Steinbruchs sollen 62 000 Quadratmeter Schutzwald gerodet werden. Das ist eine ernstzunehmende Bemühung gegen den Klima- sowie Naturschutz, weshalb wir mit umliegenden FFF-Ortsgruppen zusammengearbeitet, Unterschriften gesammelt und unser Anliegen an das Verwaltungsgericht gebracht haben.

Wie wird aktuell bei FFF-Bensheim gearbeitet?

Zoe: Wir treffen uns in regelmäßigen Online-Konferenzen, bei denen wir die aktuellen Themen und anstehende Events besprechen. Dabei verteilen wir auch alle anfallenden Aufgaben. Generell sprechen wir im Organisationsteam alles miteinander ab, da basisdemokratische Aspekte und gutes Teamwork für uns einen hohen Stellenwert haben.

Welche Aktionen stehen für die nächsten Monate an?

Zoe: Der Sommer wird bei uns erst mal noch etwas ruhiger bleiben. Allerdings sind Aktionen zur Bundestagswahl im September bereits im Gespräch und in Planung. Diese Wahl wird auch für uns besonders wichtig, denn es wird die letzte Legislaturperiode sein, in der die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels noch ermöglicht werden kann. Mit unserem aktuellen Kurs werden wir möglicherweise nicht einmal mehr unter zwei Grad Erwärmung bleiben – das hätte katastrophale und unwiderrufliche Auswirkungen auf unseren Planeten und uns. Deshalb ist auch diese Wahl wieder eine Klimawahl!

Außerdem wird es im Herbst ein weiteres Seminar in Zusammenarbeit mit dem Haus am Maiberg geben – genaueres dazu wird im Laufe der nächsten Monate noch bekannt gegeben. Marco Mautry

