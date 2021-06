Maske nach Corona als Option

Laut einer repräsentativen Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen vor wenigen Wochen möchte fast die Hälfte der Befragten auch nach der Corona-Pandemie weiterhin Masken tragen.

AdUnit urban-intext1

Neben dem gewünschten Effekt, eine Infektion mit dem Virus zu verhindern, haben die ergriffenen Maßnahmen in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass auch die Fallzahlen anderer Infektionskrankheiten wie der Grippe im Vergleich zu den Vorjahren stark zurückgegangen sind. In öffentlichen Transportmitteln, Krankenhäusern und Arztpraxen oder in Wartezimmern wäre es daher besonders während der Grippesaison in den Augen mancher sinnvoll, weiterhin den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die BAnane-Jugendredaktion hat zu diesem Thema einige Jugendliche an der Bergstraße befragt, ob und in welchen Situationen und Bereichen sie das Tragen einer Maske auch nach der Pandemie befürworten würden. Mia Eck