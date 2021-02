In den ersten Wochen seiner Amtszeit hat Joe Biden schon wichtige Entscheidungen seines Amtsvorgängers rückgängig gemacht. So sind die USA wieder ins Pariser Klimaabkommen eingestiegen, der Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko wurde gestoppt und eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr eingeführt.

Dennoch scheint das Land nach vier Jahren unter Donald Trump gespalten wie nie zuvor, die transatlantischen Beziehungen sind abgekühlt. Die BAnane-Jugendredaktion hat mit dem Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König (Bild: Mautry) über die politische Zukunft des Landes gesprochen.

Die Bundesregierung hat sich erfreut über Joe Bidens Wahl zum Präsidenten gezeigt. Wird jetzt unter der neuen amerikanischen Administration alles besser?

Thomas König: Ja, generell kann man sagen, dass es besser werden wird, weil in den letzten Jahren alles so schlecht gelaufen ist. Schließlich hat Donald Trump Grundpfeiler der transatlantischen Partnerschaft in Frage gestellt.

Dennoch gibt es weiterhin Reibungspunkte, wie zum Beispiel das Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Müsste Deutschland Amerika in dieser Frage mehr entgegenkommen?

König: Das ist auch eine innenpolitische Frage. Die Union unterstützt das Zwei-Prozent-Ziel, eine sich links orientierende SPD steht dem eher skeptisch gegenüber. Von da aus werden die Bundestagswahlen im Herbst zeigen, in welche Richtung sich die deutsche Außenpolitik bewegen wird.

Blicken wir auf die innenpolitische Lage in Amerika. Präsident Bidens Kabinett wird als das vielfältigste aller Zeiten gelobt. Kann er damit das Land wieder vereinen?

König: Man sollte keine zu hohen Erwartungen haben. Symbolisch ist die Zusammensetzung sicherlich eine Geste für einen Neubeginn. Aber Untersuchungen zeigen, dass seit Jahrzehnten eine identitätsbezogene Polarisierung in der amerikanischen Innenpolitik voranschreitet.

Konkret heißt das, dass die Parteibindung zur demokratischen oder republikanischen Partei einen größeren Einfluss auf Freund- und Feindschaft hat als die Frage, ob jemand schwarz oder weiß, reich oder arm, katholisch oder protestantisch ist.

Erklärt dies auch, wieso so viele Latinos und Afroamerikaner Trump gewählt haben?

König: Früher konnte man die Wahlentscheidung mit der Klassen-, Rassen- oder Religionszugehörigkeit erklären, den sogenannten traditionellen Spaltungen in der Gesellschaft. Heutzutage spielt die Parteibindung die zentrale Rolle. Durch Trumps Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern war die Mobilisierung in der Wählerschaft sehr hoch, was demokratietheoretisch auf den ersten Blick positiv zu bewerten ist. Auf den zweiten Blick geht damit aber eine Lagerbildung einher, die eine für Demokratien notwendige Kompromissbildung ausschließt.

Dann hat die Polarisierung in der amerikanischen Wählerschaft nicht unter Trump begonnen, sondern schon viel früher?

König: Ja, es ist eher davon auszugehen, dass Donald Trump nicht Ursache, sondern ein Resultat dieser Polarisierung ist. Sicherlich hat er mit seinem Politikstil die Polarisierung weiter befeuert, aber es ist zu befürchten, dass diese parteienorientierte Spaltung in den nächsten Jahren noch anhalten wird.

Zur Person: Thomas König ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Mannheim, Mitglied der Leopoldina und ehemaliger Chef-herausgeber der führenden Fachzeitschrift „American Political Science Review“. Marvin Zubrod