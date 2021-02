Die Liebfrauenschule (LFS) in Bensheim ist ein privates katholisches Mädchengymnasium mit Realschulzweig. Unter der neuen Schulleitung um Ursula Machnik setzt sich die LFS vor allem für das gemeinsame Miteinander ein, dafür, ein christliches Bild zu vermitteln und für die Unterstützung von Mädchen in naturwissenschaftlichen Fächern. Trotz der Pandemie wird an der Liebfrauenschule dafür gesorgt, dass zukünftige Fünftklässlerinnen ihre Schule kennenlernen können. Dafür wurde ein professioneller, virtueller Rundgang gefilmt, damit man einen guten Einblick in die LFS bekommen kann.

Weitere Infos gibt es online unter www.lfsb.de. Svenja Thomas