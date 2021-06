Kinderrechte: das Problem mit „angemessen“ und „vorrangig“

Die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz ist in dieser Legislaturperiode gescheitert. Dabei waren es nur einige Details, über die sich die Regierung bei diesem wichtigen Vorhaben nicht einig werden konnte.

Grundlegend geht es um folgenden Satz, der in das Grundgesetz eingefügt werden soll: „Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt.“

Der Detailstreit handelt vor allem von der Wortwahl, ob das Wohl des Kindes „angemessen“ oder „vorrangig“ zu berücksichtigen sei. Es geht um grundlegende Fragen, die mithilfe dieser Formulierung geklärt werden können.

Die Formulierung kann in bestimmten Situationen einen ausschlaggebenden Unterschied machen. Laut der Tagesschau könnte damit beispielsweise folgende Frage beantwortet werden: Haben in einem Neubaugebiet Kinder mehr Recht auf einen Spielplatz oder Rentner mehr Anspruch auf ihre Ruhe? Mit dem Wortlaut „vorrangig“ würden in diesem Fall die Kinder mehr Anrecht auf einen Spielplatz haben.

Kinder sind besonders schutzbedürftig. Für ihre persönliche Entwicklung ist – wie im vorherigen Beispiel – ein Spielplatz oder ein ähnliches Freizeitangebot besonders wichtig, um zum Beispiel soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Dabei sollte das Recht auf Ruhe meiner Ansicht nach nicht im Vordergrund stehen. Lena Holtmann