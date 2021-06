Kein Sommer ohne frische Erdbeeren

Die Erdbeersaison ist in vollem Gange. Die kleinen, roten Früchte bekommt man an jedem Obststand oder man pflückt sie sich selbst auf dem Feld. Wie zwei Landwirte aus der Region ihre Erdbeeren anpflanzen und welche Vorbereitungen vor einer neuen Saison getroffen werden müssen, erzählen Florian Wendel vom Obst und Spargelhof Wendel aus Zwingenberg und Dietmar Ahlheim vom Rosenhof in Schwanheim im BAnane-Interview.

Wie lange betreiben Sie schon den Obst- und Gemüseanbau?

Florian Wendel: Meine Eltern haben 1986 den ersten Spargel gepflanzt. Mitte der 90er kamen dann die Erdbeeren hinzu. 2014 habe ich den Betrieb übernommen.

Dietmar Ahlheim: 1987 haben wir die ersten Erdbeeren angepflanzt.

Wie viel Hektar Erdbeeren haben sie angepflanzt?

Wendel: Dieses Jahr ernten wir auf 40 Hektar Erdbeeren, fast alle im Folientunnel. Dies aber nicht nur, um früher ernten zu können, sondern um die Früchte vor Regen und der damit verbundenen Fäulnis zu schützen. Da durch diese Regenkappe so gut wie keine Fäulnis entsteht und die ganze Pflanze viel gesünder ist, können wir bis 50 Prozent auf die Pflanzenschutzmittel verzichten.

Ahlheim: Jede Saison ernten wir circa 40 Hektar Erdbeeren, dabei verzichten wir bei unserem Anbau komplett auf den Einsatz von Folien. Insgesamt bauen wir vier Sorten an, darunter eine Premiumsorte.

Wie viele Erdbeeren werden exportiert?

Wendel: Wir exportieren nicht, unsere Erdbeeren werden an unseren eigenen Verkaufsständen verkauft, so bleibt das regional Produzierte auch direkt bei den Kunden vor Ort. 10 bis 20 Prozent gehen in die Supermärkte.

Ahlheim: Bei uns werden keine Erdbeeren exportiert!

Wie sehen die Vorbereitungen auf eine neue Erdbeersaison aus? Und wann beginnt die eigentliche Saison?

Wendel: Die Vorbereitungen laufen bei uns das ganze Jahr. Wir haben immer bis zu 50 Erntehelfer auf dem Hof, um alles für eine neue Ernte vorzubereiten. Gleich nach der eigentlichen Saison, Anfang Juli, beginnen wir mit der Pflanzung der neuen Erdbeeren für die kommende Saison. Danach müssen diese neun Monate von uns gehegt und gepflegt werden, damit wir Ende April auch schöne, schmackhafte Erdbeeren ernten können.

Ahlheim: Im zeitigen Frühjahr wird das Unkraut in den Erdbeeren von Hand geharkt. Vor der Ernte wird dann Stroh eingelegt, damit die Früchte nicht direkt auf dem Boden liegen und verschmutzen. So sind sie auch vor Schnecken geschützt. Gepflückt werden unsere Erdbeeren von Saisonmitarbeitern aus Rumänien, hierfür kommen jedes Jahr die gleichen wieder. Die Saison hat gerade mit dem Verkauf begonnen. Die Selbstpflückersaison begann vergangene Woche.

Verarbeiten Sie ihre Erdbeeren auch selbst?

Wendel: Ja, wir haben einen Hofladen in Zwingenberg, hier gibt es täglich frisch gebackenen Erdbeer- und Himbeerkuchen. Zudem kochen wir leckeren Fruchtaufstrich und machen Kompott. Des Weiteren bieten wir leckere Produkte aus der Region an.

Ahlheim: Unsere Erdbeeren verarbeiten wir zu keinen Produkten, wir verkaufen nur die frischen Erdbeeren.

Wo verkaufen Sie ihre Erdbeeren hier in der Region?

Ahlheim: Wir verkaufen unsere Erdbeeren an unserem Verkaufsstand am Ortseingang von Schwanheim sowie im Grunemer Lädchen in Gronau und in Klaudias Hofladen in Einhausen.

Wendel: Sie können uns am Berliner Ring 17, vor den Lindenhof Blumen, am Auerbacher Tennisplatz/Ecke Saarstraße und in der Wormser Straße in Bensheim finden. Wir haben alle unsere Verkaufsstände mit Adressen auf unserer Homepage hinterlegt. Unsere Stände sind sieben Tage die Woche geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.

Tipp: Wer Erdbeeren selber pflücken möchte, kann dies auf dem Rosenhof Ahlheim (Ortseinfahrt Schwanheim) oder auf dem Obst und Spargelhof Wendel in Zwingenberg (Zufahrt über die Platanenalle) tun. Anna-Lena Geiß