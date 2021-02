Im beruflichen Schulzentrum der Karl Kübel Schule (KKS) werden rund 1900 Schüler von 144 Lehrkräften unterrichtet. Neben der Berufsschule, in der Teilzeit unterrichtet wird, kann an der KKS noch die zweijährige Berufsfachschule, die Fach-oberschule (FOS) und das berufliche Gymnasium (BG) in Vollzeitschulform besucht werden. In der FOS kann zwischen den Schwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung, Wirtschaftsinformatik und Gesundheit gewählt werden.

Im BG kann unter den Fachbereichen Wirtschaft (auch bilingual), Gesundheit, Informatik, Mechatronik, Umwelttechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik gewählt werden. Der gewählte Schwerpunkt wird ab der Einführungsphase als zweites Leistungsfach gewählt, das erste Leistungsfach beginnt dann in der Q1-Phase der 12. Jahrgangsstufe. Mit dem Erwerb des Abiturs am BG kann an jeder Universität ein Studium aufgenommen werden, ganz gleich, welcher Schwerpunkt belegt wurde. Das Abitur ist durch die berufliche Komponente praxisorientierter, wovon nicht nur der Abiturient, sondern auch die Unternehmen profitieren.

Weitere Infos gibt es online unter www.karlkuebelschule.de. Alexander Rhein (Bild: Rhein)