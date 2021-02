Seit Beginn der Pandemie steht der Mensch im Mittelpunkt. Noch vor einem Jahr unvorstellbar harte Maßnahmen wurden ergriffen, um möglichst wenig Menschenleben zu gefährden. An Tiere wird derzeit kaum gedacht. So wurden vor ein paar Monaten in Dänemark Millionen Nerze getötet, um eine Mutation des Virus einzudämmen. Diese grauenvolle Massentötung wird sich hoffentlich nie mehr wiederholen. Doch auch andernorts und sogar hier an der Bergstraße erleben Tiere viel Leid in der Krise.

Finanzielle Probleme

AdUnit urban-intext1

Wenn Tiere entlaufen oder auf anderem Wege herrenlos geworden sind, finden sie im Tierheim ein sicheres Zuhause, in welchem der Tierschutz und nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund steht. Doch bereits vor der Pandemie kämpften viele Einrichtungen um ihre Existenz. Retten konnten sich viele Tierheime aufgrund von Spendengeldern, die im Rahmen von Veranstaltungen eingenommen wurden. Durch den Lockdown kam es für die Tierheime zu einem katastrophalen Einnahmeausfall, allein die 550 Tierheime des Tierschutzbundes hatten im vergangenen Jahr 60 Millionen Euro weniger zur Verfügung als 2019 und auch die kommunalen Einrichtungen klagen über schwerwiegende finanzielle Probleme. Jüngst wurde angekündigt, dass der Bund fünf Millionen Euro in die Tierheime investieren möchte, doch in Anbetracht der hohen Einnahmeausfälle und den bereits zuvor chronisch unterfinanzierten Tierheimen stellt diese Ankündigung nur ein Tropfen auf dem heißen Stein dar.

Die Nachfrage ist gestiegen

Auf dem ersten Blick erfreulich ist die Tatsache, dass das Interesse an Haustieren vor allem an Hunden mit Beginn der Pandemie in Höhe geschossen ist. Doch bei einem genaueren Blick fällt auf, dass nicht nur Positives mit der gestiegenen Nachfrage verbunden ist. Tierheime fürchten, dass nach Lockerungen viele neue Tierbesitzer nicht mehr genügend Zeit für ihren Liebling haben und er daher wieder zurück ins Tierheim muss. Die Abgabe eines Tieres von Besitzer an das Tierheim schmerzen die Menschen zwar meist, doch die Hunde als treue Begleiter werden durch die Trennung regelrecht traumatisiert. Es ist daher notwendig, dass sich jeder, der derzeit mit dem Gedanken spielt, sich ein Tier zuzulegen, zunächst überlegt, ob auch nach Ende der Pandemie, wenn es ins Büro zurückgeht, genügend Zeit für das Tier bleibt. Es ist wichtig, dass das Tier ausgelastet wird und Zeit mit dem Besitzer verbringen kann. Wenn ein Hund diese Zuneigung nicht erhält oder gar im Tierheim landet, kann er an schweren Depressionen erkranken.

Doch die erhöhte Nachfrage ist mit einem weiteren Problem verbunden. In Deutschland ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach Welpen aus dem Gleichgewicht geraten, viele Züchter erhalten deutlich mehr Anfragen, als Tiere gezüchtet werden können. Durch dieses Ungleichgewicht ist der illegale Import in den letzten Monaten wieder drastisch gestiegen. Fast alle der aus osteuropastammenden Welpen wurden zu früh vom Muttertier getrennt, sind ungeimpft und krank. Viele der Tiere überleben die ersten Lebensmonate nicht. Dennoch werden diese Tiere derzeit über das Internet teuer verkauft. Da die kranken Tiere noch mehr Zuwendung brauchen und somit belastend für den Besitzer sind, landen die illegal importierten Tiere anschließend häufiger im Tierheim, wodurch einige Einrichtungen bedroht sind, an ihre Belastungsgrenzen zu kommen. Sollte man daher wirklich beschlossen haben, sich ein Tier zuzulegen, ist es wichtiger denn je, Geduld zu haben und entweder ein Tier aus dem Tierheim aufzunehmen oder einen seriösen Züchter zu suchen.

Spenden, um zu unterstützen

AdUnit urban-intext2

Auch das Tierheim in Heppenheim ist mit diesen Problemen konfrontiert und freut sich über Spenden auf das Spendenkonto des Tierheims Heppenheim Volksbank Darmstadt / Südhessen: IBAN DE03 5089 0000 0010 1059 00. Auch Sachspenden – wie Futter, Kratzbäume, Wasch- und Putzmittel – sind nicht nur in diesen schweren Zeiten gefragt. Und wer von einem Tier träumt, kann auch eine Patenschaft für ein Tier übernehmen, das derzeit aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht vermittelt werden kann. Sophia Rhein