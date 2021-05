Häufig in die Pedale treten motiviert und ist gut für die Umwelt

Im Jahr 2020 hat der Fahrradbestand in Deutschland nach Angaben des Statistik-Portals Statista einen neuen Höchststand erreicht.

Mit rund 79,1 Millionen Zweirädern habe es so viele wie noch nie zuvor gegeben.

Dabei habe besonders der Absatz von E-Bikes und Trekking-Rädern stark zugenommen. Auch der durchschnittliche Preis für das beliebte Fortbewegungsmittel ist besonders durch die Elektrofahrräder etwas angestiegen und lag 2019 bei durchschnittlich 198 Euro. Circa 97 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen können Fahrradfahren – viele bekommen es bereits im Kindesalter beigebracht.

Besonders auf kurzen Strecken

Das Rad häufiger in den Alltag zu integrieren ist den meisten also möglich. Damit tut man in erster Linie etwas für die eigene Gesundheit. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, durch nur 4,5 Kilometer Fahrradfahren am Tag um bis zu 50 Prozent reduziert.

Die Bereitschaft, sogar Arbeitswege von über 20 Kilometern zurückzulegen, zeigen sogar 29,5 Prozent aller Radfahrer. Nicht nur für die körperliche Gesundheit ist diese Form der Bewegung förderlich. Beim Fahren mit dem Fahrrad werden Stresshormone abgebaut und Glücksgefühle freigesetzt. Insgesamt haben bereits mehrere Studien bewiesen, dass Menschen, die regelmäßig auf ihrem Fahrrad unterwegs sind, seltener krank, motivierter und produktiver sind.

Auch der Umwelt tut man einen großen Gefallen, wenn das Auto einfach mal in der Garage stehen bleibt. Besonders auf kurzen Strecken stoßen Pkws viele umweltschädliche Stoffe aus.

Das Fahrradfahren hat also ziemlich viele gute Eigenschaften und sollte daher, so oft es geht in den Alltag eingebunden werden.

Natürlich sollte man dabei den Helm nicht vergessen und vorher überprüfen, ob das Rad auch noch fit für die Saison ist. Mehr zum Thema erfahrt ihr im folgenden Artikel. Mia Eck