Vor allem was den zweiten Fachbereich rund um Politik, Wirtschaft und Geschichte angeht, kann die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) sich sehr gut beweisen. An der Gesamtschule gibt es neben den Arbeitsgemeinschaften für die Unterstufe nämlich sowohl für Politik und Wirtschaft als auch für Geschichte in der Oberstufe Arbeitsgemeinschaften. Mit diesen wird das Lernen erlebbar gemacht und man unternimmt pro Schuljahr meist einen Ausflug.

Auch zeichnet sich die GSS durch ihr „Scholl-Forum“ aus, bei dem prominente Gäste an die Schule kommen und mit den Schülern interagieren. Weitere Infos gibt es online unter www.gss-bensheim.de. Marco Mautry (Bild: Mautry)