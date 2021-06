Die sommerlichen Temperaturen locken uns in die Natur. Was passt da nicht besser als ein Spaziergang, verbunden mit einem Picknick? Das Friedensdenkmal in Bensheim-Hochstädten bietet dazu eine gute Möglichkeit. Startpunkt der Wanderung ist der Parkplatz des Hochstädter Hauses in Hochstädten. Von dort läuft man hinauf in den Wald (Richtung Fuchstrail). Am Ende des Fuchstrails biegt man in einer Linkskurve ab und folgt dem weiteren Weg. Nach 900 Metern trennt sich der Weg in einer Weggabelung nach links und rechts. Man läuft weiter auf dem linken Hauptweg. Nach weiteren 700 Metern trifft man auf einen Querweg, dem man 500 Meter nach links folgen muss. Danach hat man das Friedensdenkmal erreicht, wo Wiesen und Bänke zu einem Picknick einladen. Anna-Lena Geiß (Bild: Geiß)

